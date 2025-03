La proposta culturale del Grand Hotel Fasano per la stagione 2025

La curatrice d’arte Elisabetta Bresciani ufficializza il palinsesto

Sabato 12 aprile, alle 17:00, al 5*L Grand Hotel Fasano di Gardone Riviera (BS) si alzerà il sipario sulla proposta culturale della stagione 2025, ideata dalla nuova curatrice d’arte Elisabetta Bresciani. Sette saranno le date in programma per il nuovo format Aperitivo d’autore, che punta a presentare l’arte, sotto diverse forme – dalla letteratura alla pittura e dalla scultura alla fotografia – nell’orario dell’aperitivo, in abbinamento a cocktail d’autore. Altra novità di questa stagione, saranno le escursioni giornaliere con un esperto d’arte. Queste visite, organizzate ad hoc per il pubblico dell’hotel, daranno la possibilità per un giorno di immergersi nella bellezza di tre città d’arte nei dintorni dell’hotel: Brescia, importante centro religioso, politico ed economico del Medioevo; Verona, città d’arte che ancora conserva tutte le stratificazioni della sua architettura millenaria; e Venezia, città che nasconde storie e particolarità che solo una guida esperta può svelare. Con questo nuovo corso culturale, il pubblico dell’hotel avrà anche la possibilità di incontrare gli artisti nei loro ateliers e i collezionisti in eleganti palazzi, nei dintorni del Grand Hotel Fasano e nelle tre città d’arte.

IL PROGRAMMA APERITIVO D’AUTORE

Sabato 12 aprile, ore 17.00-19.00 Artist’s Talk & cocktails

Arte. Marco Paladini parlerà della sua pittura ispirata al paesaggio e alla luce tra la Liguria e il Garda, insieme a Giovanni Scudeletti, architetto e vicesindaco di Gardone Riviera. Nato nel 1955 a Genova e residente a Gargnano sul Lago di Garda dal 1983, Marco Paladini persegue l’interesse per la pittura come mezzo per riflettere la luce e i suoi colori. L’interpretazione pittorica di un oggetto e l’oggetto stesso sono al centro del suo processo creativo. Gli strati di carta e tela applicati su legno e parzialmente sovrapposti si sviluppano in una costruzione su larga scala nell’ambiente stesso. Attraverso questa dimensione plastica e il gioco di luci e ombre, Paladini propone una riflessione perpetua sul colore.

La mostra “Marco Paladini: Frattaglie” si terrà fino al 10 giugno nella storica Entrance Hall del del Grand Hotel Fasano.

Sabato 3 maggio, ore 17.00-19.00 Writer’s talk & cocktails

Letteratura. La scrittrice Anna Katharina Fröhlich presenterà il suo ultimo libro La trama dell’invisibile, pubblicato in italiano da Mondadori nell’aprile 2025. Nata nel 1971, Anna Katharina Fröhlich è cresciuta a Francoforte e a Monaco di Baviera. Ha pubblicato finora cinque romanzi, il più recente Die Yacht. Eine Sommernovelle pubblicata in tedesco con Friedenauer Presse nel 2024. Membro del Consiglio di amministrazione della casa editrice Adelphi, si divide tra Mornaga sul Lago di Garda e Milano. Il suo ultimo libro è un memoir letterario che ripercorre il sodalizio intellettuale e sentimentale, durato più di venticinque anni, che ha unito l’autrice e l’editore Roberto Calasso.

Il libro sarà in vendita a fine talk ed è previsto un momento per il firmacopie.

Sabato 14 giugno, ore 17.00-19.00 Artist’s Talk & cocktails

Arte. Elisa Martinelli parlerà dei suoi ultimi dipinti scultorei ispirati a forme geometriche arcaiche, con Stefano Zane, Presidente Fondazione MuSa, Museo Civico di Salò. Nata a Brescia e residente a Castegnato, vicino al Lago di Garda, l’artista ha fatto delle crepe intagliate a mano la sua firma. Attraverso di esse cerca qualcosa di profondo, sfogando allo stesso tempo emozioni e sentimenti. Le crepe rappresentano la ricerca di una soluzione, senza sapere dove esattamente si possa trovare. Rappresentano il bisogno della materia stessa di “avere uno sfogo”, altrimenti anch’essa imploderebbe, come tutti noi. Crepe come distruzione, ma anche rinascita in nuove forme.

La mostra “Elisa Martinelli: Crepe” si terrà fino al 19 agosto nella storica Entrance Hall del Grand Hotel Fasano.

Sabato 26 luglio, ore 17.00-19.00 Philosopher’s talk & cocktails

Filosofia. Il filosofo e scrittore Malte Oppermann parlerà di Das Wesentliche bezüglich des Jetzt, il suo ultimo libro pubblicato nel 2024 con Karolinger Verlag e che conclude la trilogia del tempo. Nato nel 1988 a Celle in Germania e residente a Mornaga sul lago di Garda, Malte Oppermann è l’autore di un titolo che fa riferimento a un pensiero espresso da Einstein, secondo il quale “l’adesso ha qualcosa di essenziale che sfugge alla scienza, qualcosa di essenzialmente diverso dal passato e dal futuro e speciale per le persone, a cui la scienza non poteva rendere giustizia”. Dialogherà con lui Silvia Frau, giornalista professionista che scrive di viaggi, cibo e lifestyle. Originaria della zona del Garda, vive a Milano, la città che ha raccontato nella guida The 500 Hidden Secrets of Milan (Luster Publishing 2022).

Il libro sarà in vendita a fine talk ed è previsto un momento per il firmacopie.

Sabato 23 agosto, ore 17.00-19.00 Artist’s Talk & cocktails

Arte. Giuseppe Bravi parlerà di una selezione dei suoi dipinti ispirati a segni preistorici con Serena Goldoni, Direttrice Museo della Carta, Toscolano Maderno (BS). Nato nel 1940 a Milano e residente a Gavardo, vicino al Lago di Garda, l’artista è noto per il suo lavoro poetico, un ardito gioco tra grafia e pigmento, tra segni indecifrabili da un lato e riconoscibili dall’altro. Numeri, graffi, intenzionali o meno, e macchie di sporco, talvolta con aggiunte organiche come paglia o sabbia.

La mostra “Giuseppe Bravi: Segni” si terrà fino al 9 novembre nella storica Entrance Hall del Grand Hotel Fasano.

Sabato 6 settembre, ore 17.00-19.00 Publisher’s Talk & cocktail

Editoria. Gregorio Gitti e Giorgio Bertelli presenteranno la casa editrice Gitti e Bertelli editori, specializzata nei libri d’artista. Gregorio Gitti, avvocato e professore universitario nato a Brescia nel 1964, e Giorgio Bertelli, artista ed editore nato a Brescia nel 1957, hanno dato vita a una nuova sigla editoriale, frutto della trentennale esperienza delle Edizioni l’Obliquo. Il progetto si propone di affidare ad artisti contemporanei la possibilità di ideare un’edizione in libertà di mezzi espressivi.

Sabato 4 ottobre, ore 17.00-19.00 Collector’s Talk & cocktails

Fotografia. La famiglia Mayr presenterà la collezione di famiglia di fotografie storiche del Grand Hotel Fasano e di Villa Principe; l’incontro sarà moderato da Elisabetta Bresciani, storica dell’arte. La famiglia Mayr è titolare del Grand Hotel Fasano, un unicum nel campo dell’alta ospitalità alberghiera. L’hotel, inaugurato nel 1888 sulla sponda occidentale del Lago di Garda, ha spento nel 2022, 135 candeline. Nominato Patrimonio Nazionale dal Ministero dei Beni Culturali nel 1989, è da sempre simbolo della pionieristica attenzione turistica della Riviera del Garda, tanto che già alla fine dell’800 si configurava come una meta di riferimento per molte famiglie della nobiltà austriaca e tedesca, che qui svernavano per il clima mite e per i panorami naturali senza eguali.

Grand Hotel Fasano

VIA ZANARDELLI 190

GARDONE RIVIERA 25083, ITALY

www.ghf.it

Redazione Centrale TdG