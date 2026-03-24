La Pasquetta firmata Loal dalla campagna al mare, fino alla montagna

La Pasquetta è per eccellenza il giorno della convivialità informale: tovaglie distese sull’erba, cestini ricolmi di sapori genuini, risate condivise all’aria aperta. Un rito collettivo che celebra la primavera e il piacere dello stare insieme in modo semplice e autentico.

Per questa occasione, LOAL – la linea di vini low alcol firmata dalle sorelle Togn della storica cantina trentina Gaierhof – reinterpreta il picnic di Pasquetta con tre proposte di abbinamento pensate per trasformarlo in un’esperienza di gusto consapevole, dove la moderata gradazione alcolica diventa parte integrante del piacere.

Tre vini, tre idee per il picnic di Pasquetta

LOAL Bianco Igt Vigneti delle Dolomiti & Asparagi con salsa bolzanina

L’asparago, ortaggio simbolo della primavera, incontra la sapidità della salsa bolzanina in un abbinamento che parla di stagionalità e territorio. La freschezza e la delicata aromaticità del LOAL Bianco bilanciano la cremosità della salsa e valorizzano la finezza dell’ingrediente principale, dando vita a un equilibrio dinamico che profuma di campagna.

LOAL Rosato Igt Vigneti delle Dolomiti & Cruditè di pesce

Le prime giornate al sole invitano a sapori freschi e immediati, come una crudité di pesce gustata in riva al mare o sulle sponde di un lago di montagna. In questo abbinamento, LOAL Rosato esprime al meglio la sua leggerezza fragrante e la sua morbidezza misurata, esaltando le note iodate senza coprirle. Il risultato è un picnic elegante e informale, dal gusto contemporaneo.

LOAL Moscato Giallo Dolce Trentino DOC & Strudel di mele

Il momento del dolce non può mancare, soprattutto quando richiama un’icona della tradizione montana come lo strudel di mele. Le note aromatiche e la dolcezza calibrata del LOAL Moscato dialogano con la fragranza della pasta e la speziatura del ripieno, regalando un sorso pieno e avvolgente, perfetto per chiudere il pranzo in armonia.

Tre semplici idee che trasformano la Pasquetta nel palcoscenico ideale per raccontare l’identità della linea LOAL: vini diretti, inclusivi, con una gradazione intorno ai 9°, capaci di coniugare freschezza, piacevolezza e leggerezza in ogni calice.

Dopo il successo della presentazione a Vinitaly 2025, la dinamica cantina trentina Gaierhof consolida il proprio ruolo di riferimento per un’idea di bere leggero che affonda le radici già negli anni ’80.

Un percorso che mira a valorizzare il potenziale di abbinamento di questi vini, realizzati con cura e nel rispetto della tradizione, interpretando al contempo la crescente richiesta di etichette ad alta bevibilità e a gradazione alcolica contenuta.

I vini LOAL nascono proprio con questa vocazione: accompagnare il cibo senza sovrastarlo, esaltando ingredienti e momenti di consumo con equilibrio e naturalezza.

Questi vini, nati da uve accuratamente selezionate e da una lavorazione meticolosa, si distinguono anche per l’originalità della scelta varietale, che accosta, all’interno della stessa linea, vitigni autoctoni e internazionali: Lagrein e Schiava per il Rosato, Chardonnay e Pinot Bianco per il Bianco, Moscato Giallo per il Moscato. Da questo approccio innovativo prendono forma vini dal carattere contemporaneo, ciascuno dotato di una personalità unica e distintiva.

Con LOAL, anche i pranzi trascorsi in compagnia, con leggerezza, diventano un’esperienza sensoriale che intreccia gusto ed equilibrio. Un invito a celebrare la primavera e la condivisione, riscoprendo il piacere di un calice che parla di territorio in modo consapevole.

Redazione Centrale TdG