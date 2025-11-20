La Guida Michelin 2026 conferma tutte le 14 stelle ai ristoranti del Gruppo Enrico Bartolini

L’edizione 2026 della “guida rossa” presentata oggi a Parma ha confermato ai ristoranti del Gruppo Enrico Bartolini il palmarès di quattordici stelle. Lo Chef Enrico Bartolini esprime la sua più sincera e profonda gratitudine alla Guida Michelin per questo riconoscimento che consolida ulteriormente il valore del percorso gastronomico costruito negli anni e fondato su talento e territorio.

«Ogni anno, la presentazione della Guida Michelin porta con sé un misto di emozione, riconoscenza e senso di responsabilità» dichiara Bartolini. «Non consideriamo le stelle un punto di arrivo, ma parte di un percorso sempre in essere che richiede impegno quotidiano. Dietro ogni risultato ci sono persone straordinarie, la loro determinazione, la loro professionalità e la loro capacità di affrontare con entusiasmo sia le sfide, sia le soddisfazioni che questo lavoro ci offre. Ringrazio la Guida Michelin per la fiducia rinnovata e per l’attenzione con cui osserva la nostra crescita. Questo incoraggiamento ci sprona a ricercare ogni giorno nuove espressioni della nostra identità culinaria.»

Bartolini rivolge un ringraziamento speciale a tutti gli chef resident dei ristoranti del gruppo e alle rispettive brigate di cucina, custodi del metodo e interpreti della visione che contraddistingue ogni progetto gastronomico. Un riconoscimento altrettanto significativo va ai restaurant manager e alle brigate di sala, garanti dell’accoglienza e dell’esperienza complessiva degli ospiti. «Ogni stella è il riflesso del loro lavoro quotidiano» aggiunge Bartolini. «A loro va la mia stima più autentica: la dedizione, la finezza tecnica e l’energia con cui ognuno di loro contribuisce a mantenere alto il livello del nostro lavoro è la nostra forza.»

Un pensiero particolare è rivolto alla squadra del Mudec, centro creativo del gruppo:

«Il Mudec è il luogo dove ogni giorno mettiamo alla prova le nostre idee e dove prendono forma i progetti che poi dialogano con i ristoranti del gruppo. Ringrazio quindi Davide Boglioli e Sebastien Ferrara per le energie che profondono rispettivamente in cucina e in sala, e Monica Biella, General Manager del Gruppo, per l’importante lavoro di background.»

Bartolini dedica, infine, un ringraziamento ai clienti, importante tassello del percorso del gruppo:

«Ogni piatto nasce con l’obiettivo di regalare emozioni a chi ci sceglie. I nostri ospiti sono lo stimolo più grande: ascoltiamo le loro sensazioni, cerchiamo di soddisfare le loro aspettative, impariamo dai loro sguardi. Anche loro, insieme al territorio, ci danno ispirazione ogni giorno. A tutti va il mio grazie» conclude Bartolini.

Enrico Bartolini Group

Il gruppo Enrico Bartolini rappresenta una delle realtà gastronomiche italiane più premiate e riconosciute a livello internazionale. Fondato sulla valorizzazione del territorio e del talento dei suoi interpreti, il messaggio gastronomico di tutti i ristoranti si distingue per una proposta culinaria che unisce innovazione, tecnica e sensibilità estetica. Ogni ristorante interpreta valori condivisi e un’identità comune che prende forma grazie alla guida di Enrico Bartolini e alla competenza delle sue squadre.

*** Ristorante Enrico Bartolini, Chef Davide Boglioli – Mudec – Museo delle Culture, Milano

** Glam, Chef Donato Ascani – Palazzo Venart, Venezia

** Locanda del Sant’Uffizio, Chef Gabriele Boffa, Relais Sant’Uffizio, Cioccaro di Penango (AT)

** Villa Elena, Chef Marco Galtarossa, Belvedere di San Vigilio, Città Alta, Bergamo

* Anima Ristorante, Chef Michele Cobuzzi, Hotel Milano Verticale|UNA Esperienze, Milano

* Bluh Furore, Chef Vincenzo Russo, Furore Grand Hotel, Furore (SA)

* Il Fuoco Sacro, Chef Alessandro Menditto, Petra Segreta Resort & Spa, San Pantaleo, Olbia (SS)

* Il Poggio Rosso, Chef Stelios Sakalis, Borgo San Felice Relais & Chateaux, Castelnuovo Berardenga (SI) anche Stella Verde

* La Trattoria Enrico Bartolini, Chef Aniello Siano, L’Andana Resort, Castiglione della Pescaia (GR)

Nuova apertura

L’Aurum, Chef Alberto Quadrio, L’Albereta Relais & Chateaux, Erbusco (BS)

Info: www.enricobartolini.net

