La guida “Cantine d’Italia” di Go Wine premia il Famoso della cantina La Sabbiona

Uno dei dieci premi speciali dell’edizione 2026 va al vino bianco autoctono attraverso cui la cantina faentina ha contribuito in modo determinante al rilancio dell’omonimo vitigno

Premio speciale per la cantina La Sabbiona di Faenza nell’edizione 2026 della guida “Cantine d’Italia” dell’associazione Go Wine, sulla quale si sono accesi i riflettori sabato 29 novembre a Milano. Nel corso della cerimonia di presentazione ufficiale andata in scena all’Hotel Melìa, i curatori della guida hanno consegnato dieci premi speciali ad altrettante aziende vitivinicole italiane che si sono distinte con i loro vini al di là della semplice degustazione organolettica.

Uno di questi speciali riconoscimenti, il Premio “Buono… non lo conoscevo!” è andato al “VIP” Ravenna Igp Famoso, vino attraverso cui, grazie a un percorso iniziato diciotto anni fa, la cantina faentina ha dato un contributo determinante al recupero e al rilancio dell’omonimo vitigno aromatico, oggi sempre più capace di incontrare le preferenze dei wine lover contemporanei grazie alla sua innata capacità di coniugare perfettamente gusto e bevibilità.

“Il premio – si legge nelle motivazioni – intende riconoscere l’importante lavoro per recuperare una varietà rara, affermando il valore di una viticoltura di territorio che non si compone solo di vini più noti e affermati ma porta nel calice tante espressioni meno conosciute che appartengono al patrimonio viticolo italiano.”

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che sottolinea la lungimiranza di una sfida intrapresa quando in pochi ci credevano e l’alta qualità raggiunta su un vino diventato tra i più amati della nostra produzione” afferma il titolare Mauro Altini. “Oggi il Famoso, nella sua veste ferma o spumante, sta riscuotendo l’attenzione e l’apprezzamento che merita. I nostri vigneti di collina esaltano le note balsamiche del vitigno, che accanto a quelle floreali e fruttate danno vita a un vino di grande piacevolezza ed estremamente versatile negli abbinamenti.”

Nella sua versione ferma, il VIP, grazie a una vinificazione e un affinamento in acciaio, il Famoso regala profumi intensi di mela golden, banana e fiori di biancospino con leggere note balsamiche e un gusto morbido e fresco sorretto da una buona sapidità.

Nella sua veste spumante, il DIVO, disponibile in versione extra dry o brut, il Famoso si distingue per le sue note aromatiche floreali e una scia mentolata che dona grande dinamismo ed eleganza al sorso.

La guida “Cantine d’Italia” edita da Go Wine Editore invita il lettore al viaggio verso i luoghi del vino, ovvero le cantine, puntando la lente di ingrandimento sulla storia delle persone, dei luoghi e delle tradizioni che contraddistinguono ogni territorio. Un approccio che è alla base anche della selezione dei premi speciali, attraverso i quali la presentazione di un grande vino mira a far conoscerne il progetto che lo ha fatto emergere tra migliaia di bottiglie.

Rerdazione Centrale TdG