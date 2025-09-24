La DOC Sicilia si conferma protagonista sulla scena internazionale

Dopo una fitta agenda di eventi in USA nel mese di maggio, il Consorzio Sicilia DOC sarà a Chicago per Vinitaly.USA

Il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Vinitaly.USA, in programma il 5 e 6 ottobre al Navy Pier di Chicago. La manifestazione, organizzata da Veronafiere-Vinitaly in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency, Fiere Italiane e la Camera di Commercio Italiana Americana del Midwest, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la promozione del vino italiano sul mercato statunitense.

«Il Consorzio di Tutela vini DOC Sicilia si presenta a Chicago con l’obiettivo di rafforzare il legame con il pubblico americano e con gli operatori di settore, puntando sulla distintività della nostra denominazione” dichiara Camillo Pugliesi, Direttore del Consorzio “Vinitaly USA ci consente di raccontare il nostro territorio e la nostra tradizione vitivinicola, promuovendo valori come autenticità, qualità e sostenibilità che i consumatori statunitensi dimostrano di apprezzare sempre di più. La presenza a questa importante fiera rientra nella strategia di promozione e comunicazione già avviata nel mese di maggio con il DOC Sicilia Annual US Road Show, che ha fatto tappa a Chicago, Houston, Washington D.C. e New York, nonché con il Nantucket Wine & Food Festival. Portare la Sicilia nel mondo significa non solo raccontare un vino, ma trasmettere cultura, storia e visione attraverso degustazioni, seminari e attività di public relation. Il Consorzio lavora incessantemente per portare i vini Sicilia DOC nei circuiti internazionali dell’eccellenza enologica”.

Il Consorzio partecipa all’evento con un proprio stand, offrendo occasioni di degustazione e approfondimento dedicate ai vitigni autoctoni e agli stili che meglio rappresentano l’anima contemporanea della viticoltura siciliana. Operatori, stampa e opinion leader avranno l’opportunità di degustare i vini simbolo dell’isola, come Grillo, Lucido e Nero d’Avola, ambasciatori nel mondo della DOC Sicilia e massima espressione della ricchezza e della varietà del patrimonio enologico siciliano.

La partecipazione a Vinitaly Chicago si inserisce in un piano di promozione della DOC Sicilia in USA avviato ad inizio anno, con il supporto dell’agenzia Colangelo&Partners e che comprende gli incoming di giornalisti e operatori del settore che si stanno svolgendo in questi giorni in Sicilia, tra visite in cantina e tour culturali, incontri con i produttori e masterclass tenute da Jeff Porter, firma prestigiosa e critico di vino di Wine Enthusiast, rivista statunitense tra le più autorevoli e influenti nel settore.

Il crescente interesse per la denominazione conferma il trend evidenziato dallo studio di mercato commissionato dal Consorzio all’agenzia di Colangelo che ha preso in esame i dati dello scorso biennio e che conferma che la DOC Sicilia viene percepita dai professionisti come una delle denominazioni italiane più promettenti per qualità, autenticità e potenziale di crescita, confermandone dunque il ruolo centrale nella promozione del vino italiano nel mondo.

Redazione Centrale TdG