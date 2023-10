La Cucina “Italiana” di Almondo Trattoria si gusta anche nel nuovo ristorante di Piazza Bodoni a Torino

Almondo Trattoria in Gran Madre ha da poco compiuto un anno e si è fatto un regalo coraggioso: un fratello più piccolo e più grande al tempo stesso, Almondo Nuovo Trattoria

Nei locali della storica pizzeria di successo “Alla Lettera”, nella più parigina delle piazze – l’ampia ed elegante Piazza Bodoni immersa nelle note del Conservatorio Giuseppe Verdi – Almondo Nuovo, trattoria moderna, gentile e allegra, rinnova e rilancia la filosofia che ha guidato il progetto dall’inizio: proporre una cucina sincera, far star bene come a casa, accogliere nel bello ed essere sostenibili per far assaporare la grande cucina della tradizione italiana anche a chi è intollerante al glutine. E non a caso il loro motto è “Gioie di pancia per tutti!”.

Proprio come una vera casa accogliente che non lascia fuori dalla porta nessuno, Almondo Nuovo ha deciso di intraprendere un percorso di formazione con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) per permettere anche ad un pubblico intollerante al glutine, oggi realtà sempre più diffusa, di poter essere accolto e poter mangiare tutto senza alcuna limitazione. I molti accorgimenti necessari per garantire una sicura alimentazione ben si integrano con la ricchezza di varietà, specialità ed unicità della cucina rustica italiana.

Anche Almondo Nuovo infatti propone una cucina che è un vero e proprio viaggio per l’Italia, da nord a sud, da est a ovest, con i piatti che cambiano durante le stagioni e che sono in grado di soddisfare chi ama il vegetale, chi predilige la carne oppure il pesce.

La buona e interessante scelta è tra i tanti saporitissimi piatti: dalla panissa ligure alla tigella emiliana con mortadella e cunza, dai siciliani rigatoni alla Norma alla napoletanissima pasta e cavolfiore, dalle patate in tecia tipiche friulane al toscanaccio pollo alla cacciatora ma anche al tenero e saporito polpo alla luciana, nome che trae origine dai pescatori napoletani di Borgo Santa Lucia, chiamati appunto “luciani”, da cui il nome.

Una sezione nuova del menù è quella dedicata ai fritti, grandi protagonisti della cucina goduriosa: cipolla e salvia in pastella, frittura di alici e zucchine oppure di calamari e gamberi e golosi bocconcini di filetti di baccalà.

Per i golosi c’è tanta soddisfazione: assolutamente da assaggiare la Torta tenerina – specialità al cioccolato della città di Ferrara – accompagnata da un fresco gelato, la classica sbrisolona mantovana con crema inglese, l’ottima e tremolante panna cotta e il gelato di Alberto Marchetti senza glutine.

Una scelta ben precisa quella di non inventarsi nulla ma di attingere in modo fedele al patrimonio inesauribile della cucina regionale a cui corrisponde un cliente curioso che ha voglia di viaggiare alla scoperta di nuovi antichi piatti. Ed il viaggio continua con una snella carta dei vini che tocca gran parte delle regioni con i vigneti autoctoni più significativi.

Gli importanti lavori di ristrutturazione degli spazi hanno permesso di progettare delle cucine con aree diversificate e di creare una zona interna per il servizio più ampia e accogliente. Ecco che allora l’idea della casa qui si trasforma quasi nella sensazione di ritrovarsi e spendere del tempo insieme come in una piazza anche quando si mangia all’interno del locale.

Molti elementi di decoro risulteranno familiari per tutti coloro che sono stati nel locale della Gran Madre: le avvolgenti sedie, i tavoli in legno, le tovagliette dorate, gli originali caloriferi, le pareti decorate in modo naturale con le terre dai colori caldi e avvolgenti, altri elementi invece interpretano lo spazio nuovo in un modo semplice e diretto.

“Abbiamo realizzato Almondo Nuovo perché crediamo che la strada intrapresa sia quella corretta: offrire prodotti di qualità al giusto costo in un ambiente bello. Siamo convinti che oggi ci sia bisogno di una cucina sincera, riconoscibile e onesta, senza fronzoli e impiattamenti fantasiosi così come di un servizio fresco, educato e sorridente. – afferma Marco Bonomi, noto imprenditore nell’ambito della ristorazione torinese e socio di Almondo – Siamo molto contenti di aver puntato tutto su professionisti giovani e seri che condividono con noi l’obiettivo di far stare bene il cliente.”

Almondo Nuovo, durante la bella stagione, si completa con la presenza di due dehors: uno collocato direttamente in Piazza Bodoni e l’altro sotto i portici di via Pomba e via Mazzini, perfetto per accogliere i clienti nelle ore più calde o nei momenti di pioggia.

Il ristorante è aperto tutti i giorni sia pranzo sia a cena con le stesse proposte in carta

Dal lunedì al venerdì è prevista una formula pranzo con coperto e acqua inclusi

La sera da Almondo Nuovo è possibile cenare fino a tardi, la cucina chiude infatti alle 23, il venerdì e sabato alle 23.30

Il progetto architettonico è stato curato da Stefano Cerruti, architetto e designer di Quadrilatero srl, brand torinese di arredi di design. Il branding è stato realizzato dall’agenzia Fionda.

Almondo Nuovo Trattoria

Via Giuseppe Mazzini, 12° – Torino

Tel. 011 9776825

Orari

Pranzo: 12.30 – 14.30

Cena: 19.30 – 23.00

(venerdì e sabato: 19.30 – 23.30)

Info

Paolo Alciati