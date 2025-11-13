La Casa di Porto rinnova il proprio stile

Alla ricerca dell’ispirazione

Il nuovo packaging Ramos Pinto rappresenta un’autentica espressione dei valori della Maison. La tradizione prende forma nel design iconico della bottiglia, mentre la campagna “Elegance is Invincible” riflette un’identità moderna e sofisticata. Le linee decise richiamano l’essenza dei vigneti Ramos Pinto, dove storia e innovazione si incontrano per creare qualcosa di davvero unico.

Dalla tradizione all’arte contemporanea

Ramos Pinto ha esplorato la propria storia per riscoprire i valori senza tempo che definiscono il marchio.

L’ispirazione è nata dalla purezza di una bottiglia iconica del 1924, soffiata a mano, con la sua caratteristica tonalità verdognola e il nome Ramos Pinto in rilievo: un simbolo di autenticità reinterpretato in chiave contemporanea. Oggi, il logo circolare “In Hoc Signo Vinces” – che in italiano significa “Sotto questo segno vincerai” – si integra con eleganza nel nuovo design, segnando una nuova tappa nell’evoluzione identitaria della casa.

Fedele al proprio impegno verso la sostenibilità, Ramos Pinto ha ridotto il peso delle bottiglie, diminuendo così l’impronta di CO₂, senza rinunciare al valore della tradizione. Le classiche confezioni in legno sono state sostituite da eleganti astucci in cartone riciclabile, progettati per preservare l’esperienza premium dei vini e per riflettere l’equilibrio tra qualità, innovazione e responsabilità ambientale.

Come recita il claim della campagna, “Elegance is Invincible”, Ramos Pinto ha ricercato una semplicità sofisticata: etichette bianche, essenziali, arricchite da elementi ispirati alle forme dei vigneti del Douro. Dopo un’attenta degustazione dei Porto più iconici, è stato scelto un colore dominante (giallo ocra, terra di Siena bruciato e porpora), per rappresentare ciascuna famiglia di vini — White, Tawny e Ruby — ripreso armoniosamente in etichette, capsule e ceralacca.

Questa palette distintiva dà vita a un’identità visiva coerente, che celebra il carattere, l’eredità e la profondità aromatica dei Porto Ramos Pinto, rafforzando il legame tra arte, artigianalità e tradizione.

Azienda a conduzione familiare

Membro della Roederer Collection, Ramos Pinto resta sotto la guida della famiglia fondatrice. Oggi, Ana e Jorge Rosas — quinta generazione — ricoprono rispettivamente i ruoli di Master Blender, responsabile dei leggendari Porto della casa, e di Amministratore Delegato.

Connessione con l’arte

Fin dalle origini, Ramos Pinto si è distinta come pioniera nell’industria del vino Porto, fondendo armoniosamente pubblicità, marketing ed espressione artistica. Le etichette storiche, dai colori audaci e dai caratteri elaborati, hanno trasformato ogni bottiglia in un’opera d’arte. Le campagne pubblicitarie, visionarie e provocatorie, hanno contribuito a creare un impatto visivo ed emotivo destinato a rendere il nome Ramos Pinto indimenticabile.

Heritage naturale

L’eredità di Ramos Pinto si fonda sul tempo, sull’eccellenza e sulla tradizione.

La maison ha mantenuto un controllo totale su ogni fase della produzione, grazie ai propri vigneti e a un processo di vinificazione meticoloso. Le cantine di invecchiamento custodiscono preziose riserve antiche, frutto di generazioni di dedizione. Questo equilibrio di patrimonio, artigianalità e coerenza rende i Porto Ramos Pinto davvero unici.

Spirito pionieristico e ricerca

Da sempre all’avanguardia, Ramos Pinto ha condotto il primo studio tecnico sulle varietà di uva del Douro, identificando le migliori specie rosse e bianche per la regione.

È stata inoltre la prima cantina a introdurre la piantagione verticale nel Douro, realizzando una tenuta con il 100% di impianti verticali e varietà separate per parcella.

Redazione Centrale TdG