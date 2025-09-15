Turismo del Gusto
La Casa delle Zucche di Tutto Zucche

“La Casa delle Zucche” – 33 edizione di Tutto Zucche – YOUPICK – MOSTRAMERCATO – dove potrete scegliere ed acquistare le vostre zucche preferite tra le centinaia di tipologie di zucche – zucchette – zuccone ornamentali e commestibili e visitare la famosa Casa delle Zucche, dove tutta la magia di questo immenso Regno ebbe inizio.

Anche quest’anno la magia delle zucche con la sua meravigliosa Biodiversità vegetale del Regno delle cucurbitaceae vi attende dal 13 settembre al 14 dicembre 2025.

Amanti della natura, famiglie, bambini e adulti, ricercatori ed appassionati potranno acquistare le proprie zucche preferite nella “Casa delle Zucche” di TUTTO ZUCCHE ad Andezeno (TO), corso Vittorio Emanuele 69, che stagionalmente dal 1993 viene completamente ornata, addobbata ed abbellita da centinaia di varietà e tipologie di zucche coltivate dall’ Az. Agr. Menzio Alessandro “Tutto Zucche”.

Potrete toccare con mano la biodiversità della natura ed acquistare le vostre zucche dei sogni tra una miriade di zucche, zucchette, zuccone di svariate forme, misure, dimensioni, colori, da quelle ornamentali a quelle commestibili (dalle varietà tradizionali alle novità, la zucca spaghetti, la zucca castagna – potimarron, la zucca trifoletta, la zucca cedrina,etc.). lnoltre durante gli ultimi giorni di ottobre in occasione di halloween potrete trovare le vostre zucche di halloween ideali già intagliate e/o decorate.

Redazione Centrale TdG

