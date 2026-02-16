La 34ª edizione svelata nel clima olimpico della città meneghina

Da Milano al mondo: presentata Tipicità Festival

“Traiettorie indigene” il suggestivo tema di quest’anno

Dopo 34 anni di storia, “Tipicità Festival”, la manifestazione nata dalla lungimiranza di Angelo Serri, tuttora direttore, dedicata alle eccellenze delle Marche, durante la BIT 2026 di Milano, è stata presentata con un format inedito, puntando a diventare un vero e proprio hub della Regione. Dopo i successi ottenuti da EXPO Milano 2015, EXPO Dubai 2020 e EXPO Osaka 2025, con questa edizione inizia il viaggio verso l’Arabia Saudita per Expo Riad 2030. La nuova formula – in programma dal 6 all’8 marzo negli spazi del Fermo Forum, unirà la tradizionale forza espositiva a un ricco calendario di eventi, con l’obiettivo di offrire un’esperienza agile, mirata e ad alto valore aggiunto per aziende, professionisti del settore e in modo particolare per i sempre più numerosi visitatori attratti dalle eccellenze.

Infatti, con una spettacolare presentazione organizzata proprio di fronte al palazzo olimpico di Milano, è partito il conto alla rovescia della “34ª edizione di Tipicità Festival”, evento che oggi è uno degli appuntamenti “cult” nel panorama nazionale. Alla presenza di giornalisti, amministratori e partner è stato svelato il leitmotiv che accompagnerà il racconto della manifestazione nel 2026: “traiettorie indigene”.

“Traiettorie indigene – spiega il direttore Angelo Serri – sono quei sentieri che offrono al viaggiatore il “lusso” di perdersi. Strade che ci portano al cuore del villaggio globale, lontano dal “folklore da cartolina”, dentro esperienze vere: sapori, destinazioni, idee e manifattura che compongono un affresco in continuo movimento!”.

Organizzato dal Comune di Fermo in collaborazione con un nutrito pool di enti e partner privati, Tipicità Festival rilancia la sua missione storica: raccontare l’eccellenza locale nel contesto globale. Al centro restano l’esperienza, i prodotti, la manifattura, le destinazioni che parlano dell’Italia autentica o, più precisamente, di un mosaico di micro-Italie capaci di restituire il Bel Paese contemporaneo. All’esperienza del Made in Marche si affiancano sempre più storie e realtà che raccontano la Tipicità del Made in Italy: dalla Sicilia al Trentino, accoglienza, resistenza e ingegno prenderanno forma lungo il percorso della Tipicità Experience, accanto al meglio della produzione marchigiana. A sublimare l’unicità della gastronomia italica anche un premio nazionale, destinato alle famiglie imprenditoriali che da generazioni producono le materie prime di quella cucina italiana che l’UNESCO ha recentemente riconosciuto patrimonio immateriale dell’umanità.

Tipicità Festival 2026 sarà soprattutto da vivere come protagonisti di un grande contenitore di eventi. Un programma ricchissimo, articolato in quattro aree tematiche principali:

Area Congress: spazio ai grandi temi e al futuro del territorio.

Teatro delle Esperienze: open space dove la voce dei territori prende vita attraverso un susseguirsi di momenti di presentazione, degustazione e co-creazione.

Accademia: area di live show cooking dove la scelta degli ingredienti e la manualità diventano racconto, mettendo a confronto culture vicine e lontane.

Sala LiFe (Lieviti & Fermenti): la nuovissima area che, attraverso due elementi essenziali dell’enogastronomia, apre ai rituali, alle esperienze e a tutto ciò che ci restituisce la misura del cibo come nutrimento vitale.

Accanto a queste, tante altre aree evento animate da Confartigianato, CNA, Coldiretti, Copagri, insieme ad Atenei, produttori e progetti territoriali capaci di lasciare il segno.

E la dimensione di Tipicità, anticipata alla BIT con un filo che corre dalle Ande al Monte Fuji, non si ferma al contesto nazionale ma, al contrario, va alla ricerca di localismi unici, li mette in dialogo tra loro e li apre ad una partecipazione internazionale ricca di sorprese (che saranno svelate nel corso di questo mese), permettendo ai visitatori, mai come prima, di diventare protagonisti di un viaggio pionieristico nel segno della “decolonizzazione pop”.

Info www.tipicita.it

Jimmy Pessina

Foto Jimmy Pessina e Tipicità