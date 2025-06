l Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée Ø di Col Vetoraz

Calici leggiadri per un’esplosione di aromaticità, rotondità e freschezza

Ogni Valdobbiadene DOCG firmato Col Vetoraz racchiude l’anima più autentica di un territorio straordinario, unita ai valori che ogni giorno guidano il lavoro in vigna e in cantina. Passione, rigore, rispetto per la natura e costante ricerca dell’eccellenza si fondono per dar vita a vini capaci di regalare esperienze sensoriali indimenticabili. In ogni calice si ritrovano armonia, equilibrio e una fine eleganza che è diventata, nel tempo, la firma stilistica di questa azienda.

Tra le eccellenze della gamma produttiva spicca il Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée Ø, proveniente da selezionate colline di Valdobbiadene, tra le più vocate e favorevolmente esposte, questo spumante è frutto di un attento lavoro in vigna e di una vinificazione pensata per esaltare al massimo le peculiarità del territorio.

Nonostante il dosaggio Extra Brut, la Cuvée Ø si distingue per la sua sorprendente rotondità, privo di sentori amari e perfettamente corrispondente alle aromaticità percepite all’olfatto. La sua struttura elegante e il perfetto equilibrio tra freschezza e cremosità rendono ogni sorso piacevole, raffinato e armonico. Il profilo aromatico è ricco e avvolgente; in apertura arrivano note agrumate fresche, seguite da sentori delicati di pesca bianca, pera matura, fiori bianchi, a confermare l’identità varietale e territoriale del vino. La fermentazione lenta e completa regala una bollicina finissima e setosa, perfettamente integrata, che accompagna e valorizza ogni sfumatura gustativa. Persistente al palato, lascia una sensazione di equilibrio e finezza che invoglia ad un nuovo assaggio.

Perfetto come aperitivo, il Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée Ø si rivela anche un compagno ideale per abbinamenti eleganti, in particolare con piatti a base di crostacei, crudi di mare o portate raffinate della cucina mediterranea.

Con Col Vetoraz, ogni brindisi si trasforma in un momento speciale: un viaggio sensoriale che celebra la qualità, l’identità e l’inconfondibile eccellenza del Valdobbiadene DOCG.

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Oggi, raggiunti i 30 anni la sfida è quella di riuscire a mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

