l 3 Stelle Michelin Giancarlo Perbellini sarà lo chef guest della Cena dei Mille di Parma 2025

Il patron di Casa Perbellini 12 Apostoli e i colleghi di ALMA, PQR e Chef to Chef firmeranno la sesta edizione, prevista per martedì 9 settembre



L’evento organizzato da Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy è il fiore all’occhiello di un territorio in grado di generare un giro d’affari da 11 miliardi di euro, di cui 5 derivanti dall’export, grazie alle 6 filiere che compongono la Parma Food Valley



Apertura biglietti mercoledì 9 luglio alle 10 su Vivaticket

Sarà il 3 Stelle Michelin Giancarlo Perbellini lo chef guest della sesta edizione della Cena dei Mille di Parma. L’annuncio è stato dato direttamente da Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy, l’ente che organizza la celebre tavolata – la prima del suo genere in un modello di successo poi replicato da altre città italiane – prevista per martedì 9 settembre nel pieno centro della città ducale. Perbellini, patron e chef proprietario di Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona, diventa così l’ultimo nome di prestigio all’interno di una kermesse che dal 2018 ha ospitato firme di fama mondiale: Carlo Cracco, Norbert Niederkofler, Chicco Cerea ed Enrico Crippa (edizione 2022 post Covid), Enrico Bartolini e Riccardo Monco nel 2023 e l’accoppiata chef-pasticciere Davide Oldani e Iginio Massari per quanto riguarda ultima edizione.

Il format è quello ormai consolidato: la tavolata di circa 400 metri si snoderà sotto il cielo stellato di Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, con 1.000 ospiti che potranno degustare le eccellenze del territorio. Tra queste, non mancheranno naturalmente tutti i prodotti delle 6 filiere di Fondazione, racchiuse attraverso il brand Parma Food Valley: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, pasta (Barilla), pomodoro (Mutti e Rodolfi), latte (Parmalat) e le alici, con Delicius, Rizzoli e Zarotti. Consorzi ed aziende che nel 2023 (ultimo dato disponibile) hanno generato un giro d’affari al consumo superiore agli 11 miliardi di euro, di cui 5 (il 44%) derivanti dalle esportazioni; cifra che secondo i dati pubblicati da UPI (Unione Parmense degli Industriali) rappresenta il 5% dell’intero export alimentare italiano e il 32% per quanto riguarda l’Emilia Romagna.

Per l’edizione 2025, lo chef guest come detto sarà Giancarlo Perbellini, fresco di Terza Stella Michelin ottenuta nella cerimonia della celebre Guida nello scorso novembre, potendo così vantare un titolo (quello delle 3 Stelle) che in Italia è riservato a soli 14 ristoranti. In occasione della serata, lo chef si occuperà dell’antipasto con un piatto creato esclusivamente per la Cena dei Mille, ovvero ‘Uovo, hummus, pane alle noci e uvetta, gel al tamarindo’. Come comunicato da Fondazione, che organizza la Cena dei Mille in collaborazione con il Comune di Parma e la regia di Parma Alimentare, l’attesissima vendita dei biglietti è prevista per mercoledì 9 luglio alle 10 su Vivaticket; una data da segnare a maggior ragione considerando l’exploit del 2024, dove i tagliandi sono andati ‘bruciati’ in nemmeno 2 ore dall’apertura dei botteghini. Il costo è di 150 euro a persona oltre i diritti di prevendita, con una parte del ricavato che sarà destinato ad attività di beneficenza; nella passata edizione sono stati devoluti 20mila euro a Emporio Market Solidale Parma, realtà che sostiene circa 1.900 nuclei famigliari per oltre 6.000 persone.

DALL’ APERITIVO AL DOLCE: TUTTE LE FIRME DELLA CENA DEI MILLE 2025

Durante la Cena dei Mille saranno presenti tutte le eccellenze del territorio, attraverso le creative rivisitazioni degli chef che realizzeranno un menù ad hoc per l’occasione. Come da consuetudine si partirà con l’aperitivo, curato da Parma Quality Restaurants, dove i grandi protagonisti saranno i prodotti delle 6 filiere della Food Valley ducale. A questi si affiancheranno anche le Igp come Coppa di Parma, Salame Felino e Fungo di Borgotaro, oltre a un’altra Dop di prestigio del territorio ducale come il Culatello di Zibello, attraverso i rispettivi Consorzi di Tutela. Un corner sarà dedicato allo sponsor Olio Coppini Arte Olearia, mentre ad accompagnare l’aperitivo ci saranno i Vini dei Colli di Parma, in una serata che sarà supportata anche da Destinazione Turistica Emilia con il Consorzio Salumi Dop Piacentini e il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale Reggio Emilia Dop.

La cena si svilupperà poi con il menù vero e proprio da 4 portate. Detto dell’antipasto affidato a Giancarlo Perbellini, il primo piatto sarà realizzato da Parma Quality Restaurants – Consorzio che racchiude i ristoratori della provincia – mentre il secondo vedrà protagonista ALMA-La Scuola Internazionale di Cucina Italiana; a chiudere, il dessert affidato all’associazione Chef to Chef. Per l’edizione 2025, Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy ha chiuso una collaborazione di grande prestigio con il Gruppo Lunelli, che attraverso i Trentodoc di Ferrari Trento e i vini fermi delle Tenute Lunelli accompagneranno tutte le portate del menù. Non mancherà anche il fondamentale servizio di sala per la riuscita della cena, grazie ai contributi dei team capitanati da Marzo Pizzigoni e Luciano Spigaroli e dell’Associazione Italiana Sommelier di Parma (AIS Parma). Per il beverage infine è stata rinnovata la partnership con Acqua Panna e San Pellegrino.

In chiusura, Bormioli Luigi – nota azienda glassmaker parmigiana – realizzerà ancora una volta un piatto dedicato per la Cena dei Mille, oltre a fornire i calici per l’aperitivo, mentre Coccinelle – leader nella creazione di accessori dal design curato e al passo con le tendenze – ha rinnovato la partnership per creare i bracciali da fornire agli invitati. Ricordi da collezione che si affiancheranno al contributo artistico del Teatro Regio – Verdi OFF e quello del consorzio forestale KilometroVerdeParma a intrattenere i commensali presenti.

In caso di maltempo, la cena si svolgerà sotto i portici di via Mazzini.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Lo chef guest Giancarlo Perbellini: «Sono felice e onorato di poter cucinare alla Cena dei Mille, un evento straordinario che celebra la cucina italiana nel cuore di una città storica e simbolo del gusto come Parma. Parliamo di una città bellissima, elegante e accogliente, capace di unire cultura, arte e sapori in un equilibrio perfetto. Camminare tra le sue piazze, i teatri, i portici e i mercati fa sentire il peso della storia, ma anche la vitalità di un luogo che ama il buon vivere. E la Parma Food Valley rappresenta un patrimonio straordinario di eccellenze: prodotti autentici, frutto di una cultura contadina profonda e di un legame inscindibile con il territorio. Ingredienti come il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma e tante altre eccellenze sono l’anima della nostra cucina e un orgoglio per tutto il Paese. Essere parte di questa serata, in una città così ricca di bellezza e significato, è per me un vero privilegio».

Massimo Spigaroli, presidente Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy: «La Cena dei Mille è l’esempio perfetto di come la Food Valley di Parma abbia saputo fare squadra, grazie alle eccellenze delle 6 filiere e al supporto dei partner istituzionali. La Cena, arrivata alla sesta edizione, rappresenta un grande volano anche per il marketing territoriale: con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, e i prodotti unici della nostra Food Valley, proseguiremo in questo percorso che continua a dare risultati eccellenti».

Chiusura per Marco Bosi, assessore di Parma con delega alla Città Creativa UNESCO: «Siamo felici di rinnovare il nostro impegno per la Cena dei Mille, un evento simbolo di quanto Parma sappia essere laboratorio di eccellenza e modernità. La Cena rappresenta un tassello importante della nostra identità come Città Creativa UNESCO per la Gastronomia: un momento che unisce bellezza, sapori e comunità in un format in grado di valorizzare il nostro patrimonio culturale e produttivo. La presenza di un’eccellenza come Giancarlo Perbellini, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, conferma il respiro sempre più internazionale dell’appuntamento. Ma ciò che rende davvero speciale questa serata è il lavoro corale del territorio: istituzioni, chef, consorzi, aziende, scuole e volontari, insieme per raccontare al mondo una Parma che sa innovare restando fedele alle proprie radici. A settembre scriveremo un’altra pagina di questa bella storia di successo».

