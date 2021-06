E’ stato presentato a Milano In&Out, il nuovo progetto triennale europeo di Apo Conerpo, principale Organizzazione di Produttori (OP) europea, finanziato con il contributo dell’UE che ha l’obiettivo di promuovere la sostenibilità, la qualità e la salubrità delle filiere ortofrutticole nazionali e comunitarie riunite nelle OP.

La promozione di frutta e di verdura provenienti da coltivazioni consapevoli e rispettose dell’ambiente è garanzia del consumatore nell’ottica dei principi di economia circolare, offrendo piena tracciabilità, massima qualità sia dal punto di vista organolettico sia degli aspetti nutrizionali, risparmio delle risorse naturali, valorizzazione del territorio e della stagionalità, sostegno al reddito delle aziende agricole.

Come recita il claim della campagna, il progetto In&Out focalizzerà l’attenzione dei consumatori attraverso “storie e racconti” dei prodotti, per far scoprire la filiera di Apo Conerpo che c’è dietro “ad una pesca, una pera o una mela”.

Apo Conerpo è un’organizzazione che rappresenta 51 cooperative, oltre 6.000 aziende agricole e 30.000 ettari coltivati e che, grazie al nuovo progetto In&Out, sarà in grado di intercettare e comunicare i plus delle filiere ortofrutticole europee e nazionali rappresentate dalle Organizzazioni di Produttori (OP) a consumatori tra i 25 e i 64 anni, una fascia che i sondaggi hanno rivelato essere più attenta agli aspetti salutistici dei prodotti e ai temi della sostenibilità etica e ambientale e che predilige produzioni a filiera corta.

Il progetto prevede anche un’importante apertura verso i mercati internazionali, attraverso campagne informative nei punti vendita in tandem con attività di digital advertising, inserzioni pubblicitarie, pubbliredazionali, campagne sui principali social media ed un sito web ricco di informazioni che sarà operativo a partire da gennaio 2021.

In particolare, nei mercati di Austria e Danimarca saranno svolte azioni specifiche nei limiti imposti dalla situazione sanitaria globale. Interpreti principali della campagna promozionale, che terminerà a settembre 2023, saranno i prodotti dei soci di Apo Conerpo e le sue business unit: Alegra, Brio, Naturitalia e Valfrutta Fresco, aziende che hanno fatto della salubrità, della tracciabilità e della qualità dei prodotti il loro marchio distintivo e che il progetto In&Out sarà in grado di raccontare a tutti.

Carmen Guerriero