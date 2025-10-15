Turismo del Gusto
Home / Attualità

In occasione di Buonissima 2025 l’Asse Torino-Barcellona si incontra da Scannabue

by

Chef Paolo Fantini e Roberto Solina
La kermesse gastronomica internazionale Buonissima 2025 torna a trasformare Torino in una capitale del gusto. Uno degli appuntamenti più attesi per celebrare il dialogo culinario tra l’Italia e la Spagna è fissato per venerdì 24 Ottobre da Scannabue Caffè Restaurant con “Metti Torino a cena: cene a 4 mani”.

La serata vedrà protagonisti i padroni di casa, gli chef Paolo Fantini e Roberto Solina che apriranno le porte a una prestigiosa collaborazione internazionale ospitando lo chef Giacomo Hassan di Casa Bonay (Bodega Bonay) di Barcellona.

Chef Giacomo Hassan

Il menù pensato per unire l’autentica eleganza piemontese di Scannabue con l’energia innovativa catalana, sarà arricchito da una selezione enologica di assoluto rilievo. Le degustazioni saranno curate con i vini di due eccellenze italiane che rappresentano l’incontro tra Nord e Sud: Marco Tinessa con il suo iconico Ognostro (Campania Aglianico IGT), e Alberto Crissante con i pregiati rossi della cantina Crissante Alessandria (Piemonte). Un connubio di terroir che accompagnerà e valorizzerà ogni portata, dai suoli vulcanici campani ai grandi Cru delle Langhe.

L’evento si inserisce perfettamente nel filone tematico dell’edizione 2025 di Buonissima, che ha visto nascere il gemellaggio tra Torino e la Catalogna sotto il segno di Bistromania. Un’occasione imperdibile per i food lovers e la stampa specializzata per assistere e raccontare l’alta cucina che dialoga a livello internazionale.

Redazione Centrale TdG

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.