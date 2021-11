In Emilia c’è Teatri Aperti

Con la regia di Visit Emilia, i teatri storici del territorio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia dal 4 all’8 dicembre 2021 rivelano arti e segreti, grazie a speciali visite guidate.

Sono opere d’arte, perle di cultura, scrigni di storia, da scoprire con curiosità e meraviglia oltre i momenti di spettacolo. Gli antichi teatri dell’Emilia aprono in via straordinaria al pubblico dal 4 all’8 dicembre 2021 per un nuovo appuntamento con Teatri Aperti, visite speciali nei teatri storici delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, organizzate da Visit Emilia, la terra dello slow mix dove ogni viaggio è eclettico ed unico tra cultura, natura ed enogastronomia. Un’occasione particolare per vivere ciò che si cela dietro il sipario e al di là delle quinte dei grandi teatri emiliani, scenografia di maestri dell’arte e della musica come Giuseppe Verdi, ma anche luogo di bellezze artistiche ed architettoniche, e di intriganti vicende. Così, dal Teatro Regio di Parma al Teatrino del Castello di Vigoleno (PC), fino all’antichissimo Teatro Ruggero Ruggeri di Guastalla (RE), i visitatori possono scoprire, gli universi segreti e sorprendenti che si svelano nei teatri dell’Emilia. Sul sito www.visitemilia.com c’è l’elenco dei teatri che aderiscono all’iniziativa, le date e gli orari di visita (gratuite o a pagamento), oltre alle modalità di prenotazione.

«Il teatro come luogo di cultura, ma anche come patrimonio storico e artistico – sottolinea Cristiano Casa, Presidente di Visit Emilia-. Un'occasione unica per i visitatori, ma anche per gli abitanti del territorio emiliano, di conoscere i teatri da nuovi ed inediti punti di vista, scoprendo vicende per lo più sconosciute ed entrando nei posti normalmente inaccessibili al pubblico. Un'opportunità per andare alla scoperta anche delle altre meraviglie di Emilia, come i castelli, i borghi, le città d'arte e la ricca gastronomia».

