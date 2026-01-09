Il Vermouth di Torino….. a Torino

La più grande manifestazione dedicata esclusivamente al Vermouth di Torino

Venerdì 23 gennaio 2026 – ore 10.30-20

Sede AIS Piemonte – Via Modena 23 – Torino

Il Consorzio del Vermouth di Torino inaugura il 2026 con un evento unico: la più grande manifestazione interamente dedicata al Vermouth di Torino, simbolo dell’aperitivo sempre più trendy.

L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio, dalle 10.30 alle 20, a Torino, presso la sede dell’Associazione Italiana Sommelier, in Via Modena, 23. L’importante giornata, organizzata dal Consorzio del Vermouth di Torino in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, sarà la più ampia degustazione che vedrà protagonista questo prodotto tutto piemontese, il solo vermouth a vantare il riconoscimento della IGP.

La partecipazione è aperta a giornalisti, specialisti del settore, operatori del mercato, estimatori, appassionati e sarà certo benvenuto anche chi è curioso di assaggiare per la prima volta questo speciale vino aromatizzato di grande successo.

Preiscrizioni presso il sito di AIS Piemonte www.aispiemonte.it – Sezione “Eventi”.

I Soci del Consorzio, che rappresentano marchi storici di rinomanza mondiale e nuove realtà d’eccellenza, esporranno in degustazione i propri prodotti secondo la formula del walk-around tasting. I partecipanti avranno la possibilità di assaggiare tutti i Vermouth di Torino che desiderano e potranno con l’occasione dialogare coi produttori con approfondimenti e informazioni.

Alle ore 11,30, si terrà la conferenza stampa di apertura in Sala Barbaresco, adiacente allo spazio dedicato ai banchi d’assaggio. La conferenza sarà aperta dal saluto di Bruno Malavasi, Presidente del Consorzio del Vermouth di Torino. In collaborazione con il direttore Pierstefano Berta saranno presentati alla stampa i numeri della produzione, lo sviluppo dei mercati, i progetti futuri del Consorzio recentemente riconosciuto dal MASAF come unico ente ufficialmente incaricato della tutela, valorizzazione e promozione della IGP Vermouth di Torino, autentica espressione della tradizione piemontese e italiana. Seguirà poi una degustazione guidata delle diverse tipologie del Vermouth di Torino.

Nel pomeriggio, oltre ai banchi d’assaggio sempre aperti, si potrà partecipare ad una serie di brevi talk e seminari di speciale interesse per scoprire i mille volti del Vermouth di Torino. Alle ore 14, le botaniche piemontesi impiegate per il Vermouth di Torino saranno raccontate dal Presidente del Consorzio Bruno Malavasi e da Marco Frandini Presidente della Cooperativa Erbe Aromatiche di Pancalieri. Seguirà una degustazione guidata degli estratti delle diverse tipologie di Artemisia usate per il Vermouth di Torino.

Alle 15,30, spazio al food pairing. Il mondo degli abbinamenti più intriganti con il Vermouth di Torino sarà illustrato da Mauro Carosso, Presidente AIS Piemonte e da Pierstefano Berta. Seguirà una degustazione guidata.

Alle 17, con “Le parole del Vermouth”, la storica del vino, Giusi Mainardi, presenterà le parole chiave che raccontano la vita straordinaria del Vermouth di Torino.

Nel suo invito a partecipare a questo evento, il Presidente Bruno Malavasi dichiara: “Giunta alla sua terza edizione, questa giornata oltre a rappresentare un appuntamento tradizionale per celebrare una eccellenza torinese, quest’anno per il nostro Consorzio segna un momento fondamentale nella sua pur giovane storia, rappresentato dal recente riconoscimento da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste nel ruolo di difesa e promozione della IGP Vermouth/Vermut di Torino. Il Consorzio rappresenta attraverso i Soci l’intera filiera del Vermouth di Torino, dal campo alla bottiglia: dai coltivatori raccoglitori di erbe officinali, ai titolari di ricetta, agli elaboratori, agli imbottigliatori. Il riconoscimento ministeriale che eleva il Consorzio a unico interlocutore istituzionale delegato alla gestione, alla promozione e, soprattutto, alla vigilanza sull’osservanza del Disciplinare, ci impegna a dare sempre nuovo slancio alle nostre iniziative”.

È sempre l’ora del Vermouth di Torino!

Consorzio del Vermouth di Torino

Il Consorzio del Vermouth di Torino è stato costituito nel 2019. Fra i suoi Soci si trovano sia importanti multinazionali, sia realtà produttive medie e piccole, oltre a rappresentanti della filiera delle erbe aromatiche, che coprono oltre il 90% della produzione di questa eccellenza del Piemonte, diffusa in 80 Paesi. La produzione è arrivata a toccare circa 6 milioni di bottiglie e registra una costante tendenza alla crescita in volumi e valori.

Redazione Centrale TdG