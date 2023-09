Il salone del lusso più famoso del mondo ritorna a Cannes

Come ogni anno al Palais des Festival di Cannes dal 1 al 5 ottobre si svolgerà la manifestazione dell’Associazione TFWA-TAX FREE sulla difesa e la conoscenza dei prodotti di qualità di alta gamma del mercato globale. L’impegno dell’ente professionale nel commercio Duty Free e viaggi è volto a promuovere gli interessi dei suoi 500 membri nel settore del Travel Retail, accessori moda, profumi, cosmetici, regali, elettronica, gioielli, orologi, tabacco, vino e alcolici anche con mostre a tema del settore.

“Care TFWA” è una Organizzazione Umanitaria che finanzia la difesa dei più vulnerabili, soprattutto donne e bambini, dal 2005 ogni settembre invita i membri che hanno specifiche conoscenze a realizzare 10 progetti volti ad indirizzare risorse ai bisognosi.

Nel cuore dell’Europa continuano purtroppo i conflitti armati e si teme una nuova guerra fredda tra le superpotenze e la situazione economica, a causa anche dell’inflazione planetaria, rimane instabile e imprevedibile. I consumatori di tutto il mondo ne fanno le spese diminuendo il potere d’acquisto, aggiungiamo il dilemma dell’intelligenza artificiale che ci sta cambiando il modo di vivere e, senza apparentemente farsi sentire, sta trasformando lentamente il modo di pensare e di lavorare.

Come ogni anno una serie di conferenze esaminano la situazione economica e il mercato, con il moderatore Stephen Sackur, conduttore televisivo, giornalista e presentatore del programma alla BBC WORLD HARD TALK.

L’Airport Forum quest’anno esplorerà i risultati del gruppo di lavoro ANARA (Airports Non-Aeronautical Revenues and Activity) dell’Airports Council International, che ha riunito le parti interessate del settore per scambiare esperienze e informazioni sulle attività commerciali negli aeroporti. Una nuova inchiesta è stata commissionata da TFWA e condotta dal consulente globale Kearney, per garantire che il settore duty free e travel retail rimanga un’interessante opportunità di investimento per marchi e rivenditori.

L’importanza del salone è talmente riconosciuta per cui bisogna assolutamente esserci per non perdere i lanci dei nuovi prodotti, per partecipare alle riunioni esclusive, inseguendo, in soli 5 giorni, i tanti eventi del ricco programma dando l’opportunità ai soci di far conoscere il proprio marchio e di crescere in un mercato sempre più globalizzato.

La conferenza sarà aperta dal presidente della TFWA Erik Juul-Mortensen, Presidente e Fondatore dell’Associazione, anche responsabile come Tesoriere del Duty Free World Council e membro Supervisor del Travel Retail Confederation e del Middle East & Africa Duty Free Association. Ha assistito a molti cambiamenti fondamentali durante gli oltre 40 anni di coinvolgimento nel settore del duty free e del travel retail. Erik esprimerà i suoi pensieri sui cambiamenti che il nostro mercato sta subendo in un momento difficile e in continua evoluzione, supportato dagli ultimi dati e previsioni non ottimistiche.

Parlerà in seguito Bob Woodward. Woodward, che è nato in Illinois e si è laureato a Yale nel 1965 e dopo 5 anni nella comunicazione di U.S. Navy, fa il giornalista al Sentinel nel Maryland passando al Washington Post dopo un anno, quindi ne diventa editore associato e vi lavora fino al 1971. Riceve 2 Premi Pulitzer, uno per lo scandalo del Watergate, che coinvolge il Presidente Nixon, il secondo sull’attacco terroristico a New York dell’11 settembre. Ha inoltre pubblicato bestsellers riguardo Presidenti come Nixon, Ford, Carter, Reagan, George H.W. Bush, Clinton, George W. Bush, Obama e Trump.

La dott.ssa Pippa Malmgren dà una visione più semplice alle complessità dell’economia mondiale, della geopolitica e della tecnologia. I molti anni di esperienza ai più alti livelli della geopolitica e dell’industria la aiutano a identificare le tendenze che altri potrebbero non vedere in un panorama complicato. Il suo lavoro alla Casa Bianca, specialmente con George W. Bush come Speciale Assistente, ma anche con capi di governo, generali della NATO, fondatori di startup, con disciplinari su robotica, Web3, motorsports, biotecnica e purezza delle acque forniscono tecnologie agli investitori e ricevono premi. Sa offrire una prospettiva unica sugli eventi mondiali. Il suo più recente bestseller “The Infinite Leader” ha vinto l’International Press Award per il miglior libro sulla leadership per il 2021. Il suo libro precedente, “The Leadership Lab”, ha vinto l’International Press Award 2020 e il NYC Library Big Apple Award. È anche autrice di Geopolitics for Investors del 2015.

Erin Meyer è una professoressa all’INSEAD, dove studia come le differenze culturali influenzino il livello globale. Come scrittrice è autrice di “The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business” e co-autrice del libro best-seller del New York Times e nominata dal Financial Times come miglior libro di business del 2020, “No Rules Rules”.

Il lavoro di Erin è apparso su Harvard Business Review, The New York Times e Forbes.com. Nel 2021 è stata selezionata per la terza volta da Thinkers 50 come una dei cinquanta pensatori aziendali più influenti al mondo.

I marchi italiani sono molto considerati in tutto il mondo per la qualità, le nostre industrie continuano a rinnovarsi presentando nuovi prodotti e nuove idee e, sfidando il futuro, sono presenti al salone sicuri che l’affidabilità dei prodotti “Made in Italy” sia simbolo di garanzia.

Qualche nome ha cominciato qui a trovare una dimensione planetaria, altri, già ben affermati, si associano a TFWA affezionati al marchio.

I vari incontri e le discussioni sono resi possibili dal fatto di ricevere migliaia di professionisti in un unico posto per diversi giorni, trascorrere del tempo in stretto contatto crea la possibilità di fare nuove conoscenze tra i 6.000 delegati partecipanti al TFWA World Exhibition & Conference, molto di più che per qualsiasi altro evento del settore, e l’edizione 2023 si preannuncia ancora più grande.

Quest’anno tra le attività sportive promosse dal salone per i soci, per la prima volta, un torneo di Rugby Handisport allo Stade Toulousain, appuntamento alle 8.30 per il breakfast di benvenuto al Ginnasio Capron, poi il tradizionale cocktail all’Hotel Carlton dove sono attesi 1600 ospiti, come l’anno passato, un momento ideale per rivedere i vecchi amici e fare nuove conoscenze nel grande mondo degli affari.

Durante il Salone, il Lounge TFWA sulla spiaggia del Carlton, sponsorizzato dal Qatar, attende fino alle ore 21.00 gli stanchi delegati per un poco di relax ed una bevanda e per confortarli con la musica live dei popolari “Gold Singers”.

Carlo Origlia