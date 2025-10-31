Il Ristorante Glam di Venezia eletto Best Restaurant ai Best Luxury Hotel Awards 2025

L’insegna bistellata di Palazzo Venart Luxury Hotel è condotta da Donato Ascani, Resident Chef della squadra di Enrico Bartolini

Un nuovo e importante riconoscimento consacra il prestigio del Glam il ristorante di Enrico Bartolini all’interno di Palazzo Venart Luxury Hotel di Venezia. Alla seconda edizione dei Best Luxury Hotel Awards, il Glam – due stelle Michelin – è stato premiato come Best Restaurant 2025 grazie al talento del Resident Chef Donato Ascani, e al savoir faire di Ottavio Licitra Venditto, Restaurant Manager, e di Elena Lanza, Restaurant Manager Supervisor.

Il premio, istituito lo scorso anno da Teamwork Hospitality con il contributo di Elle Decor e EHMA – European Hotel Managers Association, è nato per celebrare l’eccellenza e l’innovazione nel mondo dell’ospitalità di lusso.

La giuria ha riconosciuto al Ristorante Glam, unico ristorante due stelle Michelin a Venezia, la capacità di trasformare l’intimità di soli diciotto coperti in un’esperienza gastronomica esclusiva. La cucina di Chef Donato Ascani si distingue per un approccio istintivo e contemporaneo, che trae ispirazione dal mercato di Rialto e dalla laguna veneziana, e che attraverso stagionalità, ricerca e creatività dà vita a piatti che celebrano il territorio con originalità e raffinatezza.

“Sono veramente onorato di questo premio – ha commentato Donato Ascani – che condivido con tutto il team di cucina e di sala perché è il risultato di un lavoro di squadra. Grazie a loro, grazie alla giuria, ma grazie anche a Venezia che è la mia fonte di ispirazione con i suoi orti e la laguna, con i suoi profumi e la sua storia. La mia cucina nasce ogni mattina al mercato, un luogo dove costruisco relazioni profonde con pescatori e contadini, nel rispetto della materia prima e delle tradizioni locali.”

“Mi congratulo con Donato e tutta la squadra del Glam – aggiunge Enrico Bartolini – perché l’esperienza gastronomica che si fa a tavola è costituita da cucina, servizio e atmosfera. La cucina di Donato è istintiva, ogni piatto nasce da un’ispirazione, da un ricordo, da un incontro, da un’emozione che un ingrediente suscita in lui. In sala, Ottavio Licitra Venditto ed Elena Lanza orchestrano un servizio accurato ed elegante che dà il giusto valore a gesti, dettagli e sfumature. Sono fiero di lavorare con professionisti motivati e seri. Dopo il riconoscimento di “Miglior Direttore di Sala 2025” de Les Grandes Tables du Mond a Sebastien Ferrara, Restaurant Manager del nostro ristorante al Mudec di Milano, questo nuovo premio al Ristorante Glam mi rende veramente orgoglioso e spero che sia di stimolo e motivazione per i giovani che vogliono intraprendere una carriera nel mondo della ristorazione di valore.”

Ristorante Glam

Il Ristorante Glam si trova all’interno di Palazzo Venart Luxury Hotel, raffinata struttura cinque stelle situata nel sestiere di Santa Croce, lungo il Canal Grande, in uno degli angoli più discreti e silenziosi di Venezia.

L’edificio, ex Palazzo Bacchini delle Palme, appartiene alla catena LDC Hotels & Resorts, che ne ha curato un restauro esemplare, recuperando antiche trabeazioni in legno, splendidi pavimenti alla veneziana e decorazioni d’ispirazione orientale, impreziosite da boiserie e oggetti d’arte.

Palazzo Venart offre diciotto suite che evocano le dimore più eleganti dei tempi della Serenissima.

Il Glam accoglie gli ospiti in un ambiente sobrio e raffinato curato da Stefano Guidotti e dal suo Studio, dove il fascino storico veneziano incontra l’eleganza contemporanea. La sala, intima e accogliente, si affaccia su un giardino privato con vista sul Canal Grande, unico nel suo genere, dal quale si scorge il celebre Casinò di Venezia – Palazzo Ca’ Vendramin Calergi.

Il Resident Chef Donato Ascani propone una cucina veneziana “popolare” rivisitata in chiave avanguardistica, in cui il rispetto della tradizione si fonde con una visione gastronomica moderna.

Grande attenzione è riservata alla selezione delle materie prime, tra ortaggi, carne e pescato giornaliero, in un equilibrio armonico tra passato e presente che rende ogni piatto un’esperienza sensoriale unica. Due i menu degustazione proposti: “Arte, orti e laguna”, in sette passaggi, rende omaggio alla ricchezza e alla freschezza dei prodotti degli orti veneziani, “I classici del Glam”, percorso in nove portate, racconta l’essenza della cucina dello chef.

La carta dei vini celebra il territorio veneto, le grandi etichette italiane e la tradizione francese, completando un’esperienza gastronomica di assoluto prestigio.

Ristorante Glam**

Palazzo Venart Luxury Hotel

Santa Croce 1961, Venezia

+39 041 5235676

www.enricobartolini.net

Redazione Centrale TdG