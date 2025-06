Il Ristorante Equilibrio dà il via alla sua prima stagione estiva stellata

Sono passati sette mesi da quando il Ristorante Equilibrio, il progetto gastronomico dello chef Jacopo Chieppa, ha preso la sua prima Stella Michelin.

Un luogo nato ridando vita a un vecchio mulino nell’entroterra ligure, che racchiude la filosofia dello chef e il suo amore per i lievitati, per il grano, per la farina e per il territorio in un angolo di quiete dove il rumore è soltanto quello del torrente accanto all’antica struttura e degli animali che lo abitano.

Equilibrio si appresta con nuove energie alla stagione più importante dell’anno, l’estate, quel periodo in cui la Liguria apre le sue porte al turismo, non solo balneare ma anche di tanti visitatori che amano l’outdoor e la natura dell’entroterra.

Il ristorante gastronomico di Jacopo Chieppa, allievo di Mauro Colagreco, dà dunque il benvenuto alla bella stagione con una proposta totalmente rinnovata, che continua a parlare di materie prime locali, di ispirazioni vicine geograficamente e lontane nel tempo, con lo chef che trasforma i suoi ricordi di bambino in piatti giocosi e creativi. Entrano così in carta piatti come il Tiramisù alla Ligure (baccalà in olio cottura al caffè, aglio nero, patate e cacao) o il Raviolo in zucchina, ripieno di zucchine al BBQ e brodo di dashi.

Equilibrio riparte in questa stagione con due nuovi menu degustazione (Evoluzione, quello più legato al momento, e Identità, quello che racconta il percorso dello chef in questi anni), pensati non come imposizione alla clientela (sala e cucina sono e saranno sempre a disposizione delle specifiche esigenze degli ospiti), ma come percorso esperienziale che conduce il tavolo attraverso il pensiero di cucina dello chef, e anche come ottimizzazione delle risorse per minimizzare gli sprechi alimentari e cercare di essere ancora più sostenibili. In questo aiuta come sempre il piccolo orto dello chef, da cui arriva parte delle materie prime vegetali utilizzate in cucina.

Ogni percorso è come sempre introdotto dal Pic Nic, ormai uno dei momenti signature dello chef: una proposta di amuse bouche creativi serviti come in un ideale pic nic all’aperto, nella ricostruzione della prima cosa che è venuta in mente allo chef quando ha scoperto questo luogo immerso nel verde.

Protagonisti, come sempre, sono i lievitati, a cui lo chef Jacopo Chieppa ha dedicato gran parte della sua carriera professionale, e che oggi riporta in un ruolo centrale nella tavola del suo Equilibrio, anche con il momento (cuore di ogni percorso degustazione) della Focaccia del Contadino, servita in questa stagione con un gianduiotto di burro montato alla nocciola.

Tra le novità della stagione c’è una carta cocktail e mocktail (cocktail analcolici), realizzata in collaborazione con Andrea Benvegna, uno dei bartender italiani più apprezzati all’estero. Una proposta pensata per un pairing diverso dal solito, o per concludere la cena con un tocco creativo nel bicchiere.

Anche la sala principale e le due sale privé presentano novità negli arredi, nelle luci e nell’atmosfera, soprattutto grazie all’inserimento di nuovi pannelli fonoassorbenti di design, a forma di foglia, per ricordare i boschi e la vegetazione che circonda il ristorante. La mise en place è arricchita da ceramiche artigianali, pezzi unici realizzati da esperti ceramisti genovesi, e su ogni tavolo è disposto un mazzolino di fiori freschi della Riviera. L’idea è quella di rendere il mulino che ospita Equilibrio sempre più accogliente e caloroso: con questo obiettivo è stato anche completamente rinnovato il dehors esterno, spazio ideale per un aperitivo o per il fine cena al fresco.

Equilibrio Ristorante

Località Martin 13, Dolcedo (IM)

Telefono: 0183 684 685

https://equilibrioristorante.com

Redazione Centrale TdG