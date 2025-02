Il Prosecco PRO’ Extra Dry D.O.C. Tenute Tomasella brilla tra le eccellenze premiate allo Sparkling Star 2024

Grande riconoscimento per Tenute Tomasella, storica cantina situata a Mansuè, in provincia di Treviso, che con il suo Prosecco DOC PRO’ Extra Dry ha conquistato il premio come Sparkling Star 2024 nella categoria Prosecco DOC.

Un premio che celebra l’eccellenza e l’eleganza di questo spumante, selezionato da grandi appassionati ed esperti del settore ma anche dal grande pubblico, tutti invitati a condividere la propria opinione a Vinitaly, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo del vino.

L’assegnazione del riconoscimento è avvenuta all’interno dello stand Vinibuoni d’Italia dove sono quasi 1000 le referenze proposte in varie categorie. Prosecco DOC PRO’ Extra Dry è stato votato nella categoria Prosecco DOC per le sue caratteristiche e così descritto: un inconfondibile colore giallo paglierino e il delicato bouquet fruttato, risulta fresco ed elegante si esprime in un perfetto equilibrio tra vivacità e raffinatezza, mentre le sue note aromatiche richiamano sentori di mela verde e gialla, banana e pera, regalando un sorso armonioso e avvolgente. Ideale per accompagnare aperitivi in compagnia, si abbina perfettamente ad antipasti di pesce e piatti leggeri, rendendo ogni momento un’esperienza di gusto unica e sofisticata.

“Ricevere questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per il lavoro svolto quotidianamente in cantina e in vigneto, con l’obiettivo di soddisfare i palati più esigenti. Il premio, assegnato come Sparkling Star 2024, conferma ancora una volta il ruolo centrale della kermesse veronese nel valorizzare le eccellenze enologiche del nostro Paese”, afferma Paolo Tomasella.

Tenute Tomasella custodisce nei propri vini un insieme di valori profondi, che riflettono la filosofia dell’azienda e il suo legame con la terra. Ricerca, tempo ed eleganza sono solo alcuni dei principi che guidano la produzione, ma il vero cuore pulsante della cantina risiede nell’amore per il territorio e nella cura attenta dei 50 ettari vitati su cui si estende che vedrà, nel 2026, il completamento della conversione al biologico.

