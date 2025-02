Dopo il successo del primo evento a Berlino del 2024, torna per il secondo anno il progetto LoST EU in Germania, con un ricco programma di eventi promozionali nel mese di Febbraio 2025 dedicati alle otto DOP del suo paniere: Murazzano, Roccaverano, Ossolano dal Piemonte, Strachitunt dalla Lombardia, Puzzone di Moena dal Trentino, Provolone del Monaco dalla Campania, e i siciliani Vastedda della Valle del Belice e Pecorino Siciliano.

Esattamente un anno fa, infatti, nel febbraio del 2024 con l’evento nella città di Berlino, all’estremo nord del paese, il progetto LoST EU dava inizio al suo percorso di costruzioni di rete, sensibilizzazione dei consumatori, dei ristoratori berlinesi e dei proprietari di retail ospiti alle masterclass e al walk around tasting.

Grazie al lavoro degli Ambassador nel corso dell’annualità 2024, il gruppo di lavoro composto da professionisti tedeschi e produttori ha selezionato nella capitale tedesca quei ristoratori e proprietari di negozi maggiormente sensibili ai messaggi di filiera corta, benessere umano ed animale e tutela dei piccoli produttori italiani di qualità intrinsechi al progetto LoST EU. E nelle settimane dal 14 al 23 febbraio darà inizio alle Restaurant Week, settimane dedicate ai formaggi Dop del paniere, grazie alle quali i clienti di alcuni dei più rinomati ristoranti berlinesi potranno assaggiare questi prodotti unici, con banchi d’assaggio gratuiti e corner dedicati sia nei ristoranti che nei retail della capitale.

Tra i ristoranti di Berlino per ora confermati l’Enoteca l’Angolino, piccolo ma raffinato ristorante sulla Knesebeckstrasse di Charlottenburg, conosciuto e apprezzato in tutta la città da oltre nove anni; Bertolini Feinkost, una vera e propria istituzione tra gli amanti della cucina italiana a Charottenburg; Bocca di Bacco, uno dei migliori ristoranti italiani a Berlino; Facciola’s, wine bar molto conosciuto e frequentato specialmente dai giovani; ‘A Muntagnola, un altro ristorante molto rinomato nella capitale tedesca che ha accolto negli anni numerose celebrities e personaggi illustri.

Ma se il progetto LoST EU vuole da un lato cogliere i frutti del lavoro capillare di sensibilizzazione e promozione fatto nell’ultimo anno sui ristoratori, i distributori e i negozi che dettano legge in fatto di Made in Italy a Berlino, dall’altro focus di questa nuova missione sarà l’estremo sud del Paese, ovvero la città di Monaco di Baviera, crocevia commerciale di tre mercati importanti quali l’Austria, la Svizzera e l’Italia, e da sempre porta della Germania attraverso la quale si estendono poi al resto del paese i gusti e le tradizioni.

Proprio nell’ottica di un work in progress, che non intende concentrarsi su un’unica area della Germania, ma offrire ai produttori un bagaglio di conoscenze delle diverse aree del Paese, e al contempo lavorare su un bacino di giornalisti, importatori, distributori su scala nazionale, il momento culminante delle attività si svolgerà a Monaco di Baviera il 24 di Febbraio. Sarà infatti l’esclusiva enoteca di Eataly Munich ad ospitare una giornata perfetta per tutti gli appassionati di formaggio, in compagnia dei produttori provenienti dal Bel Paese. In questa giornata, infatti, saranno organizzate una Masterclass e a seguire un Walkaround Tasting dedicati a professionisti e giornalisti per portare all’attenzione del pubblico del Sud Germania questi gioielli caseari italiani ancora poco conosciuti all’estero e di difficile reperibilità, date le logiche concentrate sul prezzo a cui è improntata la grande distribuzione.

Un evento unico nel suo genere in cui non solo si potranno assaggiare i formaggi DOP di LoST, ma anche conoscere le caratteristiche dei prodotti, le loro storie e tradizioni – che riflettono la ricchezza e la varietà della cultura e della storia regionale italiana – direttamente dai produttori che saranno presenti all’evento.

I diversi consorzi delle DOP di LoST, uniti per questo evento, presenteranno una ricca selezione di formaggi pressoché sconosciuti al pubblico tedesco, dalla Sicilia al Piemonte, dalla Lombardia alla Campania e attraverso le Alpi fino al Trentino. E con i loro prodotti di nicchia, in diretta contrapposizione con la produzione industrializzata, testimonieranno il coraggio dei piccoli casari italiani che scelgono di mantenere una produzione artigianale e sostenibile nel rispetto dell’ambiente, del benessere animale e della salute umana.

La Masterclass avrà inizio alle 14,30 con una breve presentazione dei produttori, per raccontare a un pubblico selezionato di giornalisti, grossisti, importatori e ristoratori tedeschi le tecniche di produzione, le tradizioni e la sapienza millenaria da cui hanno origine questi formaggi così unici che rappresentano l’identità di alcuni territori agricoli di eccellenza in Italia.

A seguire, intorno alle 15,30, avrà inizio il Walk around tasting, durante il quale i produttori saranno a disposizione per condividere gli antichi segreti e le caratteristiche intrinseche che rendono questi formaggi unici al mondo.

Ma le attività a Monaco di Baviera non si limiteranno a questi momenti istituzionali. Anche qui, come a Berlino, sono previste Restaurant Week che coinvolgeranno i ristoranti Ciccio’s Tavernetta, Bar del Giorno, L’Antipasto Nuovo, Partenopeo, Ristorante Al Pacino, Casa Italiana Feinkosten per far conoscere al pubblico dei consumatori del Sud le Dop del paniere.

Sono previste altresì attività di tasting days in store presso Maybachufer, Sudstern e Arkonplatz di Berlino e presso i celebri negozi Superissimo e Farnetani di Monaco.

Redazione Centrale TdG