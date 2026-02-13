Dopo il grande successo degli eventi organizzati negli ultimi due anni, il progetto LoST-EU torna in Svezia, questa volta alla scoperta delle grandi città del sud, per una settimana fitta di eventi didattici e promozionali che toccheranno diverse città di riferimento quali Malmo, Lund e Lomma, in un vero e proprio tour enogastronomico in cui il pubblico di questa ricca area della Svezia, dove scarseggiano gli eventi promozionali sul food&wine italiano di qualità, avrà l’opportunità di assaggiare gli otto formaggi del paniere LoST, provenienti da cinque diverse regioni italiane. Per una settimana andranno quindi in scena nella Svezia del sud il Murazzano, il Roccaverano e l’Ossolano dal Piemonte, il Puzzone di Moena dal Trentino, lo Strachitunt dalla Lombardia, la Vastedda della Valle del Belice, il Pecorino Siciliano, e il Provolone del Monaco dalla Campania.

Grazie alla collaborazione con importanti professionisti del settore quali il distributore di prodotti made in Italy Gianluca Tubertini, con una rete vendita articolata nel mondo della ristorazione e degli store food del sud della Svezia, e la partecipazione di Carina Oloffson, giornalista e buyer di prodotti italiani a Malmo, è stato possibile creare un ricco calendario di eventi che per tutta la settimana dal 23 al 28 Febbraio animerà vari centri nevralgici per la diffusione e la promozione del Made in Italy nelle città del sud.

Il 25 Febbraio sono previsti due importanti appuntamenti: la Masterclass e il Walkaround Tasting, organizzati presso la sala conferenze del prestigioso ristorante Fisky Business a Dockham, quartiere in di Malmo, con le sue suggestive vetrate che affacciano direttamente sul mare.

Dal 26 al 28 di Febbraio, poi, tornano i Tasting days grazie alla rete degli store di Italianissimo a Malmo, Lomma e Lund, dove i produttori potranno incontrare centinaia di consumatori appassionati di cucina italiana, che ancora non conoscono questi formaggi e non hanno spesso l’opportunità di entrare in contatto con produzioni di così alta qualità artigianale.

Infine, dal 23 al 28 di Febbraio, andranno in scena per la prima volta le Restaurant Week in collaborazione con alcune tra le più importanti e apprezzate realtà gastronomiche dell’area di Malmö e Lund, con l’introduzione in carta dei formaggi DOP del paniere LoST, offrendo al pubblico un vero e proprio viaggio nei sapori della cucina italiana. Tra i protagonisti figura il celebre ristorante Gustavino, punto di riferimento per chi cerca un’autentica esperienza italiana, con una proposta che valorizza ingredienti di alta qualità e ricette della tradizione. Accanto a lui, la pizzeria italiana Dal Sud di Malmö, conosciuta per le sue pizze preparate secondo i metodi tradizionali, con impasti curati e materie prime selezionate. Completano il panorama i locali Stäket e Italia Il Ristorante della cittadina di Lund, realtà consolidate che uniscono l’eleganza dell’accoglienza nordica al calore della cucina italiana, proponendo piatti che spaziano dai grandi classici regionali a interpretazioni più contemporanee.

Tutte queste realtà condividono l’obiettivo di promuovere il meglio del Made in Italy, contribuendo a diffondere la cultura gastronomica italiana in una zona della Svezia particolarmente attenta e interessata alla qualità e all’autenticità dei prodotti italiani.

Sarà quindi un’ultima grande occasione, dopo l’esperienza dello scorso novembre, per proseguire le attività di promozione del progetto LoST-EU in Svezia e dare visibilità alle produzioni artigianali europee. È proprio questo, infatti, lo scopo del progetto LoST: diffondere, attraverso eventi didattici e promozionali diffusi sul territorio, una filosofia che non solo è alla base del progetto stesso, ma che rientra pienamente anche nel piano programmatico europeo in materia di salute e benessere dei consumatori.

Una filosofia che mira al recupero di antichi valori oggi spesso dimenticati, attraverso la valorizzazione di prodotti di eccellenza, esempi concreti di sostenibilità e di rispetto per l’ambiente e la natura.

In collaborazione con

Consorzio per la Tutela del Murazzano DOP

Consorzio per la Tutela del Roccaverano DOP

Consorzio per la Tutela dell’Ossolano DOP

Consorzio Tutela Puzzone di Moena DOP

Consorzio per la Tutela dello Strachitunt DOP

Consorzio di Tutela Vastedda della Valle del Belice DOP

Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano DOP

Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP

Redazione Centrale TdG