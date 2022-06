Il Pic Nic più gustoso è in Emilia

Tra sinuose colline e castelli o immersi fra i filari di un vigneto ammirando tramonti infuocati e cieli stellati, tante ed originali le esperienze enogastronomiche open air da vivere con Visit Emilia.

Tra i filari di un vigneto mentre il tramonto incendia il cielo di colori, nella magia di un romantico castello, tra i profumi della campagna, immersi in un giardino di collina o sotto la volta stellata. Il pic nic in Emilia, la Terra dello Slow Mix, sempre unica ed eclettica tra natura, cultura ed enogastronomia, è un’esperienza gustosa e molto originale. Agriturismi, ristoranti, aziende vitivinicole della Rete Food & Wine di Visit Emilia – www.visitemilia.com -, organizzano da giugno a settembre 2022 aperitivi e speciali serate open air a base dei sapori più autentici della Food Valley italiana, per vivere eventi all’insegna del buon cibo e della convivialità nel territorio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Un pic nic vicino alla casa natale di Giuseppe Verdi, dove nel Seicento sorgeva un antico mulino: à l’esperienza enogastronomica dell’Osteria Vecchio Mulino Dallatana di Roncole di Busseto (PR), dove assaporare i salumi della Bassa Parmense qui prodotti e il tipico Culatello di Zibello DOP. A San Quirico (PR), immersa nella campagna parmense, l’Osteria Antica Rocca organizza golosi aperitivi in giardino a ritmo di musica, dal mercoledì alla domenica, a base di salumi artigianali, come la rara Spalla Cruda o la Spalla Cotta di San Secondo accompagnate alla torta fritta e prodotti del territorio. Tra i vigneti di Guardasone di Traversetolo (PR), tutti i giovedì sera, dalle 19.00 alle 23.30, Oinoe Vini invita a godersi pic nic alle luci del tramonto, sulla terrazza panoramica o tra i vigneti, degustando vini tipici dei Colli di Parma, come la Malvasia, il Lambrusco e Rosso dei Colli alla mescita, tra food truck sempre diversi e musica dal vivo. Al cospetto del romantico Castello di Torrechiara (PR), La Tavola del Contado propone pic nic stellati: una festa sotto il cielo d’estate aspettando che la volta celeste si decori d’incanto, degustando focacce farcite, tortini salati, ricche insalate, frittate rustiche e dolci di campagna, per poi ascoltare un esperto che svelerà i misteri delle stelle mostrandole con il telescopio. Ognuno potrà prenotare il proprio cestino e trovare tutto pronto all’arrivo per godere del proprio menu con la meravigliosa vista del Castello. Diverse le date dal 29 luglio al 20 agosto 2022. Nel Parco dei Boschi di Carrega, a Talignano Sala Baganza (PR), la guida Elisa Lorenzani di Asinando – Fattoria Didattica invita a vivere esperienze di country yoga, ispirato alla natura, in compagnia degli asinelli e pic nic stellati a cura di Mangia la Foglia Bio. L’appuntamento è il 29 giugno dalle 19.00 alle 22.00.

Pic nic a base dei sapori di una volta sono organizzati dall’Antica Trattoria dell’Angelo, ristorante a conduzione familiare di Piacenza, che propone salumi tipici, anolini, tortelli con la coda e tante specialità. Tra le verdi alture della Val Tidone (PC) dove crescono i filari dei vigneti da cui nascono i vini dei Colli Piacentini, l’Agriturismo Civardi Racemus di Ziano Piacentino prepara gustosi pic nic a base di panini, tortini salati, insalata di riso o di farro con giardiniera, frutta e bevande, tra cui gli ottimi calici prodotti dalla cantina, così come le verdure dell’orto, i salumi e le specialità della cucina a km zero. Basta portare un telo o un plaid e scegliere il vigneto che più si preferisce. Il pic nic è possibile anche a pranzo, su prenotazione, da giugno a settembre.

A Quattro Castella (RE), tra le colline matildiche, i vigneti della tenuta di Venturini Baldini sono lo scenario dei Mercoledì Rosé, che animano l’estate da giugno a settembre 2022. Un aperitivo al tramonto nella frescura delle colline, sorseggiando i vini biologici prodotti dall’azienda e godendosi gustosi pic nic. Venturini Baldini organizza anche 4 serate di teatro in collaborazione con il Teatro Cigno, dedicato a William Shakespeare. Inoltre, i venerdì sera si potrà fare aperitivo nei giardini.

Ogni venerdì dal 24 giugno al 5 agosto 2022, dalle 19.00 alle 22.00, nel giardino di Villa Palazzina si spandono i profumi del Ristorante Osteria in Scandiano (RE) per l’elegante AperiVilla. Seduti sul prato tra stoffe, soffici cuscini e musiche d’atmosfera, si gustano diverse portate di stuzzichini su piattini di ceramica, abbinato ad una frasca bottiglia di vino. Buon pic nic.

