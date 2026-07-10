Il Perù ospiterà “The World’s 50 Best Restaurants 2026 “

– Redazione Centrale TdG –

50 Best annuncia che l’edizione dei “The World’s 50 Best Restaurants 2026”, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, si terrà a Lima, in Perù, il 4 novembre.

A conferma della sua crescente reputazione come importante destinazione gastronomica, la cerimonia di premiazione si terrà per la prima volta a Lima, in collaborazione con la Commissione per la Promozione delle Esportazioni e del Turismo del Perù (PromPerú), del Ministero del Commercio Estero e del Turismo del Perù. Questo evento segna il debutto in Sud America di questa prestigiosa manifestazione mondiale.

Lima aveva già ospitato la prima edizione del programma “Latin America’s 50 Best Restaurants awards” nel 2013 e, da allora, la scena gastronomica della capitale peruviana non ha fatto che rafforzarsi, con un numero sempre crescente dei prestigiosi ristoranti della regione che si sono guadagnati un posto nella classifica.

Meta rinomata per la sua cultura millenaria, la biodiversità e la gastronomia, il Perù si è affermato sempre più come una destinazione gastronomica di livello mondiale sulla scena internazionale. Di recente, in occasione della cerimonia di premiazione di “The World’s 50 Best Restaurants 2025” tenutasi a Torino, in Italia, il ristorante Maido di Lima, in Perù, è stato nominato “The World’s Best Restaurant”: è il secondo ristorante peruviano a conquistare l’ambita prima posizione negli ultimi tre anni. Maido entra ora a far parte della “Hall of Fame” dei “Best of the Best”, composta dagli ex ristoranti al primo posto, e pertanto non potrà più figurare nella classifica a partire dal 2026.

Programma (EN): https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/W50BR26-Date-and-Location-Announcement_ENG_FINAL.pdf