“Il passo del viandante” arriva a Valdobbiadene

La mostra fotografica organizzata da Amorim Cork Italia con gli scatti di Arcangelo Piai arriva nel cuore della Docg Valdobbiadene

La mostra fotografica “Il passo del viandante” sarà inaugurata il 29 marzo 2025 alle ore 17.00 presso l’ex-opificio Villa dei Cedri di Valdobbiadene, dove rimarrà fino a fine maggio. Dopo il successo autunnale a Palazzo Sarcinelli di Conegliano, l’affascinante viaggio visivo del fotografo Arcangelo Piai arriva proprio nel cuore del territorio che celebra, ovvero delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio Unesco.

Organizzata da Amorim Cork Italia, la mostra nasce come estensione della pubblicazione fotografica omonima, che si articola in quattro sezioni, ognuna dedicata a un diverso momento della giornata: alba, mattino, pomeriggio e sera. Lo sguardo del misterioso viandante in cammino, attraverso le fotografie di Piai, permette di immergersi nel territorio con delicatezza e profondità. In questa riproposizione primaverile, la mostra porterà nei due piani dell’ex-opificio una sintesi e un approfondimento multimediale di quanto presente nella pubblicazione, sottolineando il tratto poetico degli scatti, offrendo l’opportunità di riscoprire e valorizzare la zona non solo come meta enoturistica, ma anche come fonte inesauribile di ispirazione e riflessione.

La compenetrazione tra queste tematiche e l’attenzione per la sostenibilità in tutte le sue variabili è per Amorim Cork Italia argomento quotidiano di impegno: negli spazi della mostra troverà infatti spazio anche Suber, il progetto creativo di elementi di design d’interni. La collaborazione con Arcangelo Piai sottolinea l’impegno dell’azienda nel valorizzare il patrimonio culturale e naturale non solo con un evento artistico, ma anche con un messaggio di rispetto e amore per la terra, unendo estetica e sostenibilità in un connubio perfetto.

Il passo del viandante

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene nell’occhio di Arcangelo Piai

Ex Opificio di Villa dei Cedri Valdobbiadene

Via Piva 89, Valdobbiadene

30 marzo – 25 maggio

Inaugurazione 29 marzo ore 17.00

Apertura mostra giorni sabato e domenica | Orario: 10.00 – 13.00, 15.00 – 19.00

Tutte le mattina infrasettimanale a richiesta per gruppi, info e prenotazioni: 0438 394971

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola nel 2023 il 45% del mercato mondiale di questo comparto e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta un totale di 56 filiali di cui 22 distribuite nei principali Paesi produttori di vino. Il Gruppo Amorim esporta in più di 100 Paesi e ha le sue aziende in 28 Paesi nei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2023 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2023 ha registrato oltre 633 milioni di tappi venduti per un fatturato di 77 milioni di euro, pari al +2,5% rispetto all’anno precedente. La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con una serie di iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, infine, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati. Un’opera di sostenibilità divenuta anche culturale grazie alla Mostra “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero”, esposizione nata per valorizzare e testimoniare i valori che animano l’azienda.

