Il panettone solidale per i bambini dei di Neonatologia e Terapia Intensiva dell’Osp. Sant’Anna di Torino

Torino Sabato 11 e 12 dicembre

Ogni dolce di Natale acquistato nelle piazze della città e nei supermercati Crai aderenti è un aiuto concreto per i bambini dei reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva dell’Ospedale Sant’Anna.

“Aiutare i bambini. C’è qualcosa di più dolce?” Torna per questo Natale come ogni anno la storica iniziativa charity promossa da Codé Crai Ovest con la Fondazione Crescere Insieme Onlus. Nel weekend dell’11 e del 12 dicembre, nelle principali piazze torinesi, nei supermercati Crai aderenti e negli esercizi commerciali che espongono la locandina, sarà possibile acquistare i panettoni e i pandori Crai “solidali”. Tutto il ricavato della vendita di beneficenza sarà devoluto alla onlus torinese Fondazione Crescere Insieme Onlus che da anni si occupa della raccolta fondi a favore della Neonatologia dell’Ospedale Sant’Anna di Torino.

Codè Crai Ovest, radicata sul territorio e da sempre vicina alle famiglie, sceglie di sostenere il Sant’Anna, polo d’eccellenza e punto di riferimento per tante mamme e per il loro bambini in tutto il Piemonte e di tutta Italia. Anche in questa edizione fondamentale la collaborazione di Ascom Confcommercio di Torino e provincia e di Maina.

Anche quest’anno la madrina dell’iniziativa sarà Alena Šeredová.

“Dal 2009 ad oggi, grazie alla generosità di tutta la città, abbiamo raccolto e donato oltre 500 mila euro alla Fondazione Crescere Insieme Onlus – racconta Piero Boccalatte Presidente Codè Crai Ovest – siamo molto felici di proseguire con questa tradizione natalizia e con questa collaborazione che nel tempo ha contribuito al miglioramento delle condizioni e della qualità della vita dei piccoli degenti del reparto di Terapia Intensiva di una struttura ospedaliera fondamentale per il nostro territorio.”

Il Direttore S.C. di Neonatologia e Vice Presidente della Fondazione, Dottor Daniele Farina, dichiara: “Nonostante quest’anno difficile per la pandemia che ci ha costretti ad affrontare un nuovo tipo di paziente, i bimbi nati da madre Covid +, abbiamo continuato ad offrire il massimo dell’assistenza ai nostri pazienti ed ai loro genitori. Grazie di cuore a tutti quelli che in quest’anno così difficile hanno continuato ad aiutarci”.

Alena Šeredová, madrina dell’evento, commenta: “Credo molto nel progetto della Fondazione Crescere Insieme Onlus perché conosco bene il Dottor Farina, il suo reparto e la difficile realtà che lo circonda. Quest’anno, visto anche il periodo storico che tutti noi stiamo vivendo, è ancora più importante aiutare i piccoli del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale e i loro genitori”.

“Siamo da sempre al fianco del Reparto di Neonatologia dell’Ospedale Sant’Anna, dell’importante impegno e professionalità dell’equipe diretta dal professor Daniele Farina e del Codè Cari Ovest per i bimbi prematuri e le loro famiglie – aggiunge la presidente di Ascom Torino e provincia Maria Luisa Coppa. In momenti difficili e delicati come quello che stiamo attraversando, in particolare per quanto riguarda l’aspetto sanitario, è ancora più importante l’impegno di tutti. Auguro a quest’iniziativa di continuare a raccogliere i fondi necessari per l’assistenza ai più piccini e per la Ricerca”.

Grazie all’aiuto di tutti e al lavoro della Fondazione si è potuto finanziare la ristrutturazione e l’ampliamento dei reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva dell’ospedale, aggiornare continuamente la struttura con tutte le tecnologie necessarie e supportare lo studio scientifico nel campo della Neonatologia.

TAGLIO DEL PANETTONE

Sabato 11 ore 11 in via Lagrange angolo Via Giolitti – Torino

POSTAZIONI DI VENDITA A TORINO

Sabato 11

Via Lagrange angolo Via Cavour

Via Lagrange angolo Via Giolitti

Gran Madre -Via Monferrato 0

Chiesa della Crocetta

Via Roma angolo Via Maria Vittoria

Via Cesare Battisti 2

Domenica 12

Via Lagrange angolo Via Cavour

Gran Madre – Via Monferrato 0 (solo al mattino)

Chiesa della Crocetta (solo al mattino)

Via Roma angolo Via Maria Vittoria

Redazione Centrale TdG