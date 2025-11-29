Il Panettone di Jacopo Pistone unico piemontese nella classifica di Dissapore 2025

New Entry di quest’anno e unico piemontese in classifica: Jacopo Pistone sorprende tutti con il suo panettone all’annuale classifica dei panettoni di Dissapore

New Entry 2025 e unico piemontese in classifica: è una rivelazione il panettone di Jacopo Pistone e del team di Cibrario Forno Contemporaneo, che sbaraglia la concorrenza e si piazza a sorpresa al ventottesimo posto della classifica dei panettoni di Dissapore 2025, una delle più autorevoli in materia su scala nazionale.

Partito da Underdog, in mezzo a una schiera di giganti della lievitazione, il panettone tradizionale di Jacopo Pistone ha convinto il panel di esperti della redazione di Dissapore, che si è riunito per assaggiare rigorosamente alla cieca oltre 150 lievitati tra panettoni e pandori selezionati durante l’anno tra pasticceri, gelatieri, panificatori e pizzaioli italiani.

Tra questi, come annunciato da Simone Cerrano, giornalista Mediaset, Chiara Cavalleris (direttrice di Dissapore) e Stefania Pompele, analista sensoriale e responsabile panel per la classifica di Dissapore sul palco di Mercato Centrale Torino, teatro della premiazione 2025, anche il panettone realizzato per il Natale 2025 da Jacopo Pistone, giovane panificatore a capo di Cibrario Forno Contemporaneo, e dalla squadra che ogni giorno lo aiuta a ideare e a sfornare i suoi prodotti.

Il Panettone Tradizionale di Jacopo Pistone segue la ricetta classica e mantiene gusto, proporzioni e ingredienti che hanno reso immancabile questo dolce sulle tavole di tutta Italia. Un impasto ricco, morbido e profumato a base di burro, uova e farine italiane. Realizzato con lievito madre al 100% e lasciato a riposare per 70 ore, caratterizzato poi dalla dibattuta arancia candita nell’impasto, in questo caso di Agrimontana, e dall’immancabile uvetta.

Realizzati a mano nel laboratorio torinese, i panettoni di Cibrario nascono dalla grande passione di Jacopo per i panificati, unita alla voglia di sperimentare per andare incontro al gusto dei clienti che Cibrario conosce molto bene grazie al suo Forno Contemporaneo che sforna ogni giorno pane artigianale, torte, dolci e focacce, con grande attenzione alle materie prime e una continua spinta all’innovazione di prodotto.

I panettoni di Jacopo Pistone (da 750 g) sono disponibili al prezzo di 35 euro per il tradizionale e 38 euro le versioni speciali, fino a esaurimento scorte presso il punto vendita di Via Cibrario 53 a Torino.

Chi è Jacopo Pistone

Jacopo Pistone, classe 1987, giovane emergente a capo di Cibrario Forno Contemporaneo, un concept della panificazione moderna che alla panetteria unisce caffetteria, pasticceria e un servizio di accoglienza che prende spunto dalla migliore ristorazione. Formazione alberghiera e di sala, Jacopo Pistone nel 2019 rileva un panificio ben avviato, nella storica via Cibrario a Torino, punto di riferimento per la buona panificazione cittadina.

Dà così vita, insieme a una giovane squadra di panificatori e professionisti dell’arte bianca a Cibrario Forno Contemporaneo: caffetteria, panificio, pasticceria, che sforna ogni giorno pane artigianale, torte, dolci e focacce, con grande attenzione alle materie prime e una continua spinta all’innovazione di prodotto. La bakery di Jacopo Pistone, decisa a offrire un’esperienza di alto livello, punta a un servizio al cliente che prende ispirazione dai grandi ristoranti stellati, panificando più di 15 tipologie di pane differente, con lievito madre o pre fermenti naturali, utilizzando farine di tipo 0, tipo 1, grano duro rimacinato, integrale, farro, segale e sperimentando altre tipologie.

Cibrario Forno Contemporaneo

Via Cibrario 53

011 427 8989

www.cibrariotorino.it

Redazione Centrale TdG