Turismo del Gusto
Home / Attualità

Il Panettone di Jacopo Pistone unico piemontese nella classifica di Dissapore 2025

by

New Entry di quest’anno e unico piemontese in classifica: Jacopo Pistone sorprende tutti con il suo panettone all’annuale classifica dei panettoni di Dissapore

New Entry 2025 e unico piemontese in classifica: è una rivelazione il panettone di Jacopo Pistone e del team di Cibrario Forno Contemporaneo, che sbaraglia la concorrenza e si piazza a sorpresa al ventottesimo posto della classifica dei panettoni di Dissapore 2025, una delle più autorevoli in materia su scala nazionale.

Partito da Underdog, in mezzo a una schiera di giganti della lievitazione, il panettone tradizionale di Jacopo Pistone ha convinto il panel di esperti della redazione di Dissapore, che si è riunito per assaggiare rigorosamente alla cieca oltre 150 lievitati tra panettoni e pandori selezionati durante l’anno tra pasticceri, gelatieri, panificatori e pizzaioli italiani.

Tra questi, come annunciato da Simone Cerrano, giornalista Mediaset, Chiara Cavalleris (direttrice di Dissapore) e Stefania Pompele, analista sensoriale e responsabile panel per la classifica di Dissapore sul palco di Mercato Centrale Torino, teatro della premiazione 2025, anche il panettone realizzato per il Natale 2025 da Jacopo Pistone, giovane panificatore a capo di Cibrario Forno Contemporaneo, e dalla squadra che ogni giorno lo aiuta a ideare e a sfornare i suoi prodotti.

Il Panettone Tradizionale di Jacopo Pistone segue la ricetta classica e mantiene gusto, proporzioni e ingredienti che hanno reso immancabile questo dolce sulle tavole di tutta Italia. Un impasto ricco, morbido e profumato a base di burro, uova e farine italiane. Realizzato con lievito madre al 100% e lasciato a riposare per 70 ore, caratterizzato poi dalla dibattuta arancia candita nell’impasto, in questo caso di Agrimontana, e dall’immancabile uvetta.

Realizzati a mano nel laboratorio torinese, i panettoni di Cibrario nascono dalla grande passione di Jacopo per i panificati, unita alla voglia di sperimentare per andare incontro al gusto dei clienti che Cibrario conosce molto bene grazie al suo Forno Contemporaneo che sforna ogni giorno pane artigianale, torte, dolci e focacce, con grande attenzione alle materie prime e una continua spinta all’innovazione di prodotto.

I panettoni di Jacopo Pistone (da 750 g) sono disponibili al prezzo di 35 euro per il tradizionale e 38 euro le versioni speciali, fino a esaurimento scorte presso il punto vendita di Via Cibrario 53 a Torino.

Chi è Jacopo Pistone

Jacopo Pistone, classe 1987, giovane emergente a capo di Cibrario Forno Contemporaneo, un concept della panificazione moderna che alla panetteria unisce caffetteria, pasticceria e un servizio di accoglienza che prende spunto dalla migliore ristorazione. Formazione alberghiera e di sala, Jacopo Pistone nel 2019 rileva un panificio ben avviato, nella storica via Cibrario a Torino, punto di riferimento per la buona panificazione cittadina.

Dà così vita, insieme a una giovane squadra di panificatori e professionisti dell’arte bianca a Cibrario Forno Contemporaneo: caffetteria, panificio, pasticceria, che sforna ogni giorno pane artigianale, torte, dolci e focacce, con grande attenzione alle materie prime e una continua spinta all’innovazione di prodotto. La bakery di Jacopo Pistone, decisa a offrire un’esperienza di alto livello, punta a un servizio al cliente che prende ispirazione dai grandi ristoranti stellati, panificando più di 15 tipologie di pane differente, con lievito madre o pre fermenti naturali, utilizzando farine di tipo 0, tipo 1, grano duro rimacinato, integrale, farro, segale e sperimentando altre tipologie.

 Cibrario Forno Contemporaneo
Via Cibrario 53
011 427 8989
www.cibrariotorino.it

Redazione Centrale TdG

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.