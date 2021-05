Il goloso aperitivo del giovedì con il merluzzo di Bacalhau Osteria

Sarà servito nella “Fermata Bacalhau”, l’ampio e originale dehors inaugurato da Bacalhau Osteria dove un tempo passava il tram numero 3, in Corso Regina Margherita 22 a Torino. Tutti i giovedì, dalle 19, lo chef Fabio Montagna condurrà gli ospiti in un viaggio alla scoperta delle molteplici ricette a base di selezionatissimo merluzzo del mare del Nord, il migliore del mondo, accompagnate da eccellenze agroalimentari piemontesi: il cioccolato di Guido Gobino a giugno, il riso Testa della Cascina Grampa a luglio, i peperoni di Carmagnola ad agosto e i prodotti da forno di Luca Scarcella a settembre.

“Per la ripartenza, e nella speranza che non vi siano altri stop, – sottolinea Fabio Montagna, titolare e chef di Bacalhau Osteria – abbiamo pensato di abbinare il favoloso merluzzo islandese a prodotti agroalimentari piemontesi di altissima qualità che caratterizzano il nostro territorio e tradizioni. Sono orgoglioso di avere al nostro fianco partner d’eccezione della nostra regione per condurre gli ospiti in una scoperta di sapori variegati e sfiziosi di mese in mese: il cioccolato del maestro Guido Gobino, il pregiato riso Testa, i peperoni di Carmagnola, i migliori d’Italia e gli incredibili prodotti da forno di Luca Scarcella daranno sicuramente un valore aggiunto alle serate estive della Fermata Bacalhau”.

Il merluzzo islandese è il più pregiato e apprezzato al mondo. È un pesce prezioso non solo per la sua poliedricità – si adatta ad ogni ricetta – ma per le sue caratteristiche nutrizionali: proteico, ricco di calcio e di sali minerali, vitamine, omega 3, 6 e 9…in 100 grammi solo 1 grammo è di grasso.

È una tipologia di pesce che si sposa perfettamente con qualsiasi materia prima. Se poi viene trasformato, grazie ad un’esperienza trentennale ai fornelli e un pizzico di creatività dello chef Fabio Montagna di Bacalhau Osteria, si può proprio dire che “l’aperitivo è servito”.

L’appuntamento del giovedì sera si compone di 4 portate in versione small – di cui due realizzate con i partner piemontesi sopraindicati – servite comodamente al tavolo, accompagnate da pane e grissini, un calice di vino italiano o portoghese, coperto incluso al costo di 25€ a persona.

Il calendario degli appuntamenti verrà inaugurato giovedì 3 giugno e si ripeterà giovedì 10, 17 e 24 giugno con un abbinamento audace: il cioccolato artigianale di alta qualità del maestro cioccolatiere Guido Gobino impreziosirà alcune delle portate a base di baccalà regalando agli ospiti sapori unici e indimenticabili. I tortelli al cioccolato con ripieno di ricotta e baccalà agli asparagi e il ceviche di baccalà al cocco con cioccolato a scaglie, anguria marinata al lime e olio di rucola sono alcune delle squisite proposte pensate ed elaborate dal vulcanico cuoco torinese.

Il mese di luglio sarà all’insegna del riso. L’azienda RisoTesta di Cascina Grampa a San Pietro Mosezzo, nella campagna risicola novarese, è un’autentica pileria con gli antichi meccanismi della ruota del mulino e la pista da riso tuttora funzionanti. RisoTesta sarà presente con il Baldo Riserva, un anno di stagionatura per un sapore intenso, e l’Apollo, ottimo aromatico italiano. Tra le portate previste – per le cinque serate di giovedì 1, 8, 15, 22 e 29 luglio – il sushi di baccalà e l’arancino di baccalà con pomodoro acido.

In occasione della 72esima Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola (dal 27 agosto al 5 settembre 2021) toccherà alle varie e squisite tipologie del peperone di Carmagnola animare con gusto e colore la serata di giovedì 5, 12, 19 e 26 agosto. Cosa bolle in pentola? Uno sformato di baccalà e peperone giallo su di un letto di salsa di peperone rosso e… il “pepe sandwich” al baccalà, il panino realizzato con un croccante peperone al posto delle due fette di pane.

Ed infine, a conclusione dell’estate, i prodotti da forno di Luca Scarcella, artigiano da oltre vent’anni nel settore dell’arte bianca, saranno i grandi protagonisti delle serate di giovedì 2, 9, 16 e 23 settembre con sfiziosi abbinamenti al baccalà come il croissant salato al baccalà e la pizza con baccalà.

Per tutte le serate è gradita la prenotazione.

BACALHAU OSTERIA

Corso Regina Margherita, 22 – Torino

011 8397975

Aperto a cena 7 giorni su 7

Pranzo sabato e domenica

www.bacalhau.it