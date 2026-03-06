Il dono più raffinato per la Pasqua: il Caviale Beluga Siberian di Caviar Giaveri

Il Caviale Beluga Siberian celebra il tempo dell’attesa e dell’eccellenza

La Pasqua è il momento dell’anno in cui la tavola diventa protagonista assoluta: un’occasione speciale che merita ingredienti straordinari. In questo periodo di festività, Caviar Giaveri propone il suo fiore all’occhiello: il Caviale Beluga Siberian, un prodotto unico, che nessuna altra realtà al mondo produce, un’esclusiva assoluta dell’azienda italiana, creata negli allevamenti ittici di proprietà a San Bartolomeo di Breda (TV), a pochi chilometri da Venezia.

Il Caviale Beluga Siberian racchiude in sé le caratteristiche di due storioni d’eccellenza, il Beluga e quello Siberiano, regalando un’esperienza gustativa senza paragoni.

Le uova, dal diametro grande e di media croccantezza, si distinguono, infatti, per il loro gusto delicato, burroso e morbido e per il caratteristico colore grigio-brunastro. Ogni grano è il frutto di almeno 15 anni di paziente attesa: un’età che ricorda la sacralità e il simbolismo del tempo pasquale, dove la rinascita ha il suo valore più autentico. La sua delicatezza si presta a interpretare con eleganza i classici della cucina italiana: le note marine si sposano perfettamente con le uova sode e le patate novelle, trasformando ogni piatto in un momento di pura raffinatezza.

Per un menù all’altezza dell’occasione, inoltre, il caviale si abbina splendidamente anche con un risotto primaverile alle erbe di campo o con ortaggi di carattere, in una celebrazione dei sapori della nuova stagione. Le uova del Beluga Siberian vengono selezionate, come per tutta la produzione Giaveri, rigorosamente a mano e sottoposte alla delicata salatura con il metodo “Malossol” (poco sale), per preservare e valorizzare ogni sfumatura del sapore originale. Per fare un dono memorabile, è disponibile anche un’esclusiva selezione di eleganti confezioni regalo che uniscono l’estetica ricercata all’autenticità del prodotto, perfette per un pensiero che comunica gusto, cultura e rispetto per la grande tradizione gastronomica italiana, ma anche qualità e sostenibilità.

Sono questi i valori di Caviar Giaveri, attraverso cui, dalla fine degli anni ‘70, l’azienda alleva gli storioni e trasforma il caviale interamente nei propri possedimenti ittici, dove ogni esemplare vive in condizioni il più possibile simili alla natura. L’azienda opera nel pieno rispetto delle norme CITES per la tutela dello storione, specie a rischio di estinzione, e adotta le più moderne tecnologie di acquacoltura per garantire la sostenibilità degli impianti e del territorio circostante.

Oggi l’azienda è condotta con passione da Jenny, Giada e Joys Giaveri, tre giovani imprenditrici che, a fianco del padre Rodolfo, continuano una storia familiare intessuta di conoscenze, tradizioni e amore per l’eccellenza ittica.

Tutti i prodotti Caviar Giaveri sono distribuiti nei migliori Ristoranti e Gastronomie in Italia e nel mondo e sono disponibili completi di schede tecniche anche sul sito www.caviargiaveri.com

Caviar Giaveri

Redazione Centrale TdG