Il Distretto inaugura il primo progetto promozionale 2026 con uno spazio dedicato alla valorizzazione delle aziende umbre, per rafforzare la presenza del vino umbro sui mercati, tra degustazioni, focus divulgativi e approfondimenti

Il Distretto di Qualità del Vino Umbro annuncia la propria partecipazione a Vinitaly 2026, dove curerà integralmente la realizzazione e il patrocinio dell’Enoteca all’interno del Padiglione Umbria – Padiglione D area A1 – D4. Un progetto che segna ufficialmente l’avvio delle attività promozionali per l’annualità 2026 e rappresenta il primo passo concreto del programma triennale del Distretto, dopo il lancio delle attività a fine 2025 con la partecipazione a Vinitaly Chicago.

L’Enoteca sarà completamente personalizzata con grafica e identità visiva dedicate al Distretto, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo umbro e rafforzarne il posizionamento sui mercati nazionali e internazionali. Le 22 aziende partecipanti al progetto avranno una visibilità dedicata, con un corner di esposizione delle loro selezioni di punta. Accanto ai vini del Distretto, saranno presenti oltre cinquanta vini delle aziende co-espositrici nel Padiglione Umbria, oltre al corner della “selezione AIS”, dedicato alle 13 etichette regionali inserite nelle Selezioni della Guida Vitae AIS 2026 nelle categorie “100 grandi vini”, “100 vini di territorio”, “100 vini innovativi/rivelazione”, “100 vini valore/prezzo”. Tutte le referenze presenti in Enoteca – complessivamente oltre un centinaio di tutti i territori vitivinicoli umbri – compongono una grande “libreria” dei vini dell’Umbria di qualità, a denominazione di origine e certificati.

Il Distretto del Vino Umbro di Qualità trova peraltro un momento dedicato nel ricco programma di animazione del Padiglione martedì 14 aprile, alle ore 10:30 con il Convegno dal titolo: “Distretto del Vino Umbro di Qualità: la messa a terra del progetto triennale – primi interventi e confronto con gli altri Distretti italiani”. L’incontro rappresenterà un momento di alto profilo per il confronto strategico tra i principali attori del settore, con la partecipazione della Consulta Nazionale dei Distretti, di Umbria Top, di rappresentanti ministeriali e di autorevoli stakeholder. L’obiettivo è condividere le prime azioni operative e delineare le prospettive di sviluppo dei Distretti del vino a livello nazionale.

Il Distretto sarà inoltre protagonista di un ulteriore importante appuntamento durante la manifestazione: nella serata di sabato presso Palazzo Verità Poeta si terrà l’evento “Umbria 100% – La Qualità che si sente”, un’esperienza enogastronomica interamente dedicata alla Regione Umbria. Si tratta della prima volta che l’Umbria partecipa ai programmi di animazione cittadina con un vero “Fuori fiera” tematico, coordinato promosso ed organizzato da Confcooperative Umbria in partnership con la Fondazione Umbria Jazz®. In questa occasione, il Distretto e Umbria Top cureranno la selezione dei vini in abbinamento a finger food e prodotti tipici regionali certificati DOP, contribuendo a raccontare l’eccellenza del territorio. La serata impreziosita dalla Fondazione Umbria Jazz che curerà un accompagnamento musicale dal vivo con “Accordi Disaccordi”, il noto trio gypsy jazz italiano, per una esperienza immersiva nell’Umbria di qualità.

Il percorso promozionale del Distretto proseguirà a livello internazionale con la partecipazione al “Real Italian Wine & Food Experience”, in programma a Londra il 26 e 27 aprile, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria.

Distretto di Qualità del Vino Umbro

Progetto triennale di Umbria Top – la cooperativa delle cantine umbre – per l’armonizzazione e lo sviluppo della filiera vitivinicola regionale, grazie a un partenariato pubblico-privato che lavora in sinergia su quattro assi: investimenti produttivi – formazione – innovazione, tech e sostenibilità – promozione.

Gli obiettivi

Il Distretto del Vino Umbro di qualità è finalizzato al potenziamento a lungo termine degli asset del comparto: incremento della produttività, miglioramento delle performance di sostenibilità e la relativa certificazione, formazione continua degli imprenditori e degli operatori, sostegno della promocommercializzazione. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso un programma di interventi complesso e integrato, coordinato da Umbria Top Wines, che coinvolge le aziende, le istituzioni e partner accreditati.

Redazione Centrale TdG