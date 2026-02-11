Il Consorzio Prosecco DOC illumina Milano per celebrare i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

Uno spazio di 600 mq nel cuore di Milano per vivere i Giochi attraverso cultura, arte e ospitalità italiana, aperto al pubblico fino al 28 febbraio. Una via illuminata dai valori condivisi tra Prosecco DOC e Giochi.

Entrati nel vivo dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, Prosecco DOC – Official Sparkling Wine Sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – vive questa esperienza unica da protagonista all’interno di uno spazio dove creatività, cultura ed eccellenza del Made in Italy si incontrano: il San Babila Sparkling Hub. 600 mq in Piazza San Babila dedicati all’accoglienza, alla narrazione e alla celebrazione dei Giochi. “Volevamo creare qualcosa di più di un semplice punto di degustazione: un luogo dove l’ospitalità italiana si fa racconto e condivisione, capace di dialogare con il pubblico internazionale dei Giochi nel modo più autentico possibile”, dichiara Giancarlo Guidolin, Presidente del Consorzio Prosecco DOC.

Un’inaugurazione tra istituzioni, arte e sport

La giornata inaugurale, moderata da Adua Villa, ha visto la partecipazione del Presidente Giancarlo Guidolin, di numerosi ospiti, tra cui Luciano Ferraro, Vicedirettore del Corriere della Sera, ed Eleonora Cozzella, direttrice de Il Gusto.

Presentato al pubblico l’itinerario di urban art “Road to the Games: sette murales firmati da artisti internazionali come Frode, Ste_Real e Cheone che celebrano Milano attraverso i suoi momenti più iconici – dalla Prima della Scala all’Art Week, dal Natale alle Olimpiadi 2026 passando attraverso la Fashion week e la stagione dei concerti estivi. Sei opere sono già state realizzate, la settima sarà svelata durante la prossima Design Week. Il murale dedicato ai Giochi è già visibile in Via Ripamonti.

La mattinata ha visto anche l’intervento dello Chef Carlo Cracco, Presidente dell’Associazione Maestro Martino, seguito da un dialogo dedicato a “Sport e Valori” con gli atleti Marina Lubian, Karen Putzer e Federico Andreoli, che hanno condiviso le loro storie di impegno e dedizione olimpica.

Tra i momenti salienti, la presentazione della guida CIN CIN Milano Cortina, realizzata in collaborazione con Tuorlo: un itinerario che seleziona 22 cocktail bar d’eccellenza tra Milano e Cortina, ciascuno con un drink Limited Edition a base di Prosecco DOC disponibile per tutto il periodo dei Giochi.

L’Hub è aperto: esperienze da vivere fino al 28 febbraio

Il San Babila Sparkling Hub è aperto al pubblico dalle ore 10 alle 19, fino al 28 febbraio e offre:

Degustazioni di Prosecco DOC con gadget esclusivi in omaggio all’acquisto di ogni calice. Tra le aziende in degustazione: Brilla!, Cà di Rajo, Cantine Maschio, Casa Vinicola Bosco Malera, Italian Wine Brands, La Marca, Le Rughe, Masottina, Mionetto, Pitars, Ponte 1948, Serena Wines 1881, Torresella, Villa Sandi, Val d’Oca, Valdo

Bottiglie in edizione limitata con etichetta dedicata ai Giochi Olimpici

Mostra “Road to the Games” con le riproduzioni dei murales realizzati in città

Maxischermo per seguire le competizioni olimpiche in diretta

Watching party serali nei giorni 10, 12 e 20 febbraio dedicati a creator con uno speciale aperitivo curato da Panino Giusto che, in tributo alle Olimpiadi, ha declinato il suo iconico panino in 5 varianti, risultato di ricette ispirate ai sentori e agli ingredienti tipici delle 5 latitudini del mondo (Madras, Dolomiti, Tajine, Esagerato, Palmito). The Spirit ha invece ideato 3 ricette di cocktail (Fiamma, Respiro, Sfida) che per colori e concept riprendono la bandiera italiana, in ottica di celebrarne la veste sportiva assunta nel contesto dei Giochi Olimpici 2026. Gli ospiti saranno omaggiati con un esclusivo regalo firmato Linea Daria: un piatto personalizzato, per un richiamo esplicito alla forma circolare che caratterizza il logo delle Olimpiadi e che riporta la frase “Prosecco, bollicine e amore senza fine”.

Lo spazio, arredato da Calligaris con aree lounge e accoglienza curate nei minimi dettagli, si conferma come punto di riferimento per celebrare Milano Cortina 2026, unendo l’eccellenza del Prosecco DOC all’ospitalità italiana in un dialogo aperto tra sport, cultura e convivialità.

Installazioni luminose: la città si illumina per i Giochi

A illuminare il percorso verso i Giochi e l’Hub, un imponente intervento di urban branding: 870 metri di parole LED in Via Manzoni. Le installazioni celebrano i valori condivisi da Prosecco DOC e dalle Olimpiadi – Rispetto, Eccellenza, Passione, Inclusione, Determinazione, Territorio – per citarne alcuni, intrecciati ai simboli olimpici e paralimpici, in un dialogo luminoso che attraversa il centro di Milano.

Con l’inaugurazione dello Sparkling Hub e le installazioni che illuminano la città, il Consorzio Prosecco DOC conferma il proprio impegno come Official Sparkling Wine Sponsor di Milano Cortina 2026, portando l’eccellenza e l’ospitalità del territorio italiano al centro dei Giochi e creando un ponte di condivisione tra tradizione, contemporaneità e spirito olimpico.

San Babila Sparkling Hub

Piazza San Babila, Milano

1-28 febbraio 2026 | ore 10.00-19.00

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Redazione Centrale TdG