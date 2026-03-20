Il Consorzio Garda DOC torna a Vinitaly con “Garda360”

Incontri, degustazioni e social tasting, nel segno del progetto europeo Euchronicles Eccellenze DOP : un savoir-faire tutto europeo

Il Consorzio Garda DOC si prepara a tornare protagonista a Vinitaly con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla scoperta della denominazione e del suo territorio. All’interno dello stand Garda DOC – Avenue H, Stand 1 – dal 12 al 14 aprile andrà in scena una nuova edizione dei Social Tasting Garda DOC, format che lo scorso anno ha riscosso grande successo tra operatori, giornalisti e wine lovers.

«Vinitaly rappresenta un momento fondamentale di incontro e confronto con il mercato nazionale e internazionale. È l’occasione per raccontare l’identità della nostra denominazione e presentare le novità che segnano l’evoluzione del Garda DOC», dichiara Paolo Fiorini, Presidente del Consorzio Garda Doc «In questa edizione presenteremo anche il nuovo disciplinare dedicato ai vini low alcol, che fa del Garda DOC la prima denominazione nazionale a introdurre questa tipologia. Alcune referenze saranno disponibili in degustazione allo stand, a testimonianza della capacità del territorio di innovare rimanendo fedele alla propria identità».

Il tema scelto per l’edizione 2026 è GARDA360, un percorso di degustazione pensato per raccontare i vini Garda DOC insieme agli elementi che rendono unico il suo territorio. Un ambiente unico, sospeso tra Mediterraneo e Alpi, nel quale il Lago di Garda crea un microclima straordinario. I Social Tasting diventano così un racconto corale di questo equilibrio naturale, nel quale i vini Garda DOC si inseriscono come espressione autentica di un ecosistema complesso e armonioso.

Il programma delle degustazioni accompagnerà i visitatori lungo tre giornate tematiche dedicate agli elementi che definiscono l’identità del Garda. Domenica 12 aprile il percorso si aprirà con “Garda DOC e il vento, un sistema perfetto”, un incontro dedicato al ruolo dei venti del lago che, alternandosi durante la giornata, contribuiscono a creare un microclima ideale per la coltivazione della vite, dell’ulivo e dei limoni, oltre a rendere il Garda una delle mete più amate da velisti e sportivi. Lunedì 13 aprile sarà la volta di “Garda DOC da togliere il fiato”, un appuntamento che esplora il rapporto tra acqua, paesaggio e respiro: una degustazione che intreccia vino, natura e consapevolezza del respiro, con il contributo di un apneista. Martedì 14 aprile il ciclo si concluderà con “Garda DOC underwater. Tra mondo sommerso e mondo fluttuante”, un viaggio alla scoperta della biodiversità del lago e delle specie che popolano le sue acque – dal luccio alla trota, dalla tinca all’agone – elementi fondamentali dell’equilibrio dell’ecosistema gardesano. Ogni giornata prevede due appuntamenti di degustazione, alle ore 12:00 e alle ore 13:00, con gruppi ristretti di dodici partecipanti per sessione. Gli incontri saranno condotti dall’enologa e divulgatrice Sissi Baratella, che guiderà i partecipanti alla scoperta di tre vini Garda DOC in abbinamento ad alcune eccellenze del panorama enogastronomico: formaggio Montasio DOP, Prosciutto Crudo di Cuneo DOP e Salame di Varzi DOP. La partecipazione ai Social Tasting è gratuita previa registrazione al link dedicato.

Il racconto del territorio gardesano proseguirà anche nel centro storico di Verona con Vinitaly and the City, dove domenica 12 aprile alle ore 18:15 il Consorzio Garda DOC sarà protagonista di un wine talk condotto da Sissi Baratella. Un momento di confronto e divulgazione pensato per raccontare al pubblico il carattere unico dei vini Garda DOC e il legame profondo tra il lago, il paesaggio e la cultura del territorio.

Le attività si inseriscono nel programma del progetto europeo Euchronicles, iniziativa di promozione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari europee, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza delle denominazioni tra operatori e consumatori.

Redazione Centrale TdG