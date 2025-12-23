Il Consorzio Garda DOC chiude un 2025 eccezionale

Il 2025 si conclude come un anno di forte crescita per il Consorzio Garda DOC, segnato da un’intensa attività di promozione e da una narrazione del territorio sempre più moderna e coerente con le dinamiche del mercato. La denominazione ha investito in progetti strategici capaci di valorizzare la qualità dei vini e l’unicità del Lago di Garda nello scenario nazionale ed europeo.

“Il 2025 rappresenta per noi un anno fondamentale, nel quale abbiamo apportato sostanziali modifiche al disciplinare rendendo la denominazione sempre più contemporanea rispondendo alle richieste di un mercato in continua evoluzione” dichiara Paolo Fiorini, Presidente del Consorzio Garda DOC. “Eventi come Vinitaly e Garda Wine Stories, insieme ai progetti televisivi e alle iniziative del programma europeo Eccellenze DOP, ci hanno permesso di raccontare la nostra identità. Continuiamo a costruire questo percorso con visione e coerenza, consapevoli che la competitività di una DOC si fonda sulla capacità di dialogare con i consumatori e interpretare i cambiamenti del mercato.”

Tra i momenti più significativi dell’anno, la partecipazione a Vinitaly 2025, dove il Consorzio ha registrato un grande successo grazie a un linguaggio innovativo e coinvolgente. Guidato dall’enologa e divulgatrice Sissi Baratella, lo stand Garda DOC è diventato uno spazio dinamico che ha integrato talk, degustazioni in collaborazione con i partner di progetto e contenuti digitali, offrendo un racconto immediato e accessibile. Il format “Posso offrirti un Garda DOC?” ha favorito un dialogo diretto con ospiti e pubblico, contribuendo a rafforzare l’immagine della denominazione.

La quarta edizione di Garda Wine Stories, dal 4 al 6 giugno, ha confermato l’efficacia del press tour come strumento identitario della DOC. Attraverso visite, degustazioni e un convegno dedicato al rapporto tra horeca e GDO, l’iniziativa ha offerto alla stampa un approfondimento concreto sul territorio e sulle sue prospettive di mercato, valorizzando la sinergia tra dati, paesaggio e voce dei produttori.

Importante anche la presenza dei vini Garda DOC nella nuova stagione del programma televisivo “In Cucina con Sonia”, condotto da Sonia Peronaci su LA7d. La collaborazione ha permesso di raccontare gli abbinamenti tra i vini della denominazione e le eccellenze gastronomiche del progetto europeo, raggiungendo un pubblico ampio e contribuendo a rafforzare il posizionamento della DOC.

Il 2025 è stato inoltre caratterizzato dall’avanzamento del progetto triennale “Eccellenze DOP: un savoir-faire tutto europeo”, che ha dato impulso a un programma integrato di comunicazione attivo in Italia, Germania e Austria. Le attività, tra cui iniziative televisive, tasting nella GDO e viaggi studio, hanno contribuito a consolidare il ruolo del Consorzio tra le denominazioni più dinamiche e riconoscibili.

Guardando al 2026, il Consorzio Garda DOC intende proseguire lungo questa traiettoria di crescita, rafforzando la presenza nei diversi canali distributivi, ampliando le analisi sul percepito della denominazione e consolidando una comunicazione esperienziale e digitale capace di valorizzare il vino, il territorio e il patrimonio culturale del Garda.

