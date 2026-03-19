Il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia sostiene il Concorso Miglior Sommelier Sicilia 2026

Il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia rinnova il proprio impegno a fianco di AIS Sicilia in occasione della VII edizione del Concorso Miglior Sommelier Sicilia, confermando il sostegno a una delle iniziative più significative dedicate alla crescita professionale dei sommelier dell’isola e alla diffusione della cultura del vino siciliano.

«Le attività formative rappresentano per il Consorzio un investimento strategico: aiutano a formare professionisti sempre più preparati nel raccontare il vino siciliano e a rafforzare il dialogo con il mondo delle associazioni di settore” dichiara Camillo Pugliesi, Direttore del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia “Questo impegno si inserisce nel più ampio programma di promozione che stiamo portando avanti in Italia, tra cui gli eventi “Sicilia DOC Experience: armonie e contrasti“: un ciclo di incontri formativi, in collaborazione con le principali sigle di settore, nelle principali città italiane pensato per esplorare, attraverso degustazioni e momenti di approfondimento, la ricchezza e la varietà dei vini tutelati dalla nostra denominazione»

Il concorso si inserisce all’interno di un percorso formativo organizzato dall’AIS Sicilia, che quest’anno prende il nome di AIS Training Lab, un progetto sviluppato in collaborazione con AIS Italia e pensato per offrire ai partecipanti un approfondimento moderno e dinamico sulla comunicazione del vino, per la preparazione al concorso nazionale.

Nell’ambito di questo progetto, il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia contribuirà organizzando tre masterclass, che si svolgeranno in occasione delle tre lezioni in presenza. Gli incontri, organizzati dall’AIS Sicilia nell’ambito del Training Lab,prevedono visite in cantina, momenti di confronto con docenti di livello nazionale, degustazioni tematiche e approfondimenti dedicati alla narrazione del vino e del territorio. Un format immersivo che consente ai futuri sommelier di rafforzare le proprie competenze tecniche e comunicative attraverso il contatto diretto con le aziende e i vini della Sicilia.

A guidare gli incontri saranno relatori di primo piano del panorama dei sommelier italiani mentre l’ultima lezione si svolgerà online con Claudio Di Maria, Miglior Sommelier Sicilia e Miglior Sommelier Etna.

Il sostegno del Consorzio proseguirà anche durante la finale del concorso, in programma sabato 18 aprile 2026 a Siracusa, dove i tre finalisti si confronteranno sul palco davanti al pubblico e agli addetti ai lavori. In questa occasione il Consorzio metterà a disposizione bottiglie Magnum di Sicilia DOC, omaggiate dai produttori aderenti all’iniziativa e protagoniste delle prove finali.

La giornata conclusiva sarà arricchita da momenti di approfondimento e degustazione aperti al pubblico, tra cui i banchi d’assaggio e una masterclass dedicata ai vini siciliani.

Attraverso questa collaborazione, il Consorzio conferma la propria attenzione verso la formazione e la crescita della nuova generazione di professionisti del vino, riconoscendo nel ruolo dei sommelier un elemento chiave per raccontare e valorizzare il patrimonio vitivinicolo siciliano in Italia e nel mondo.

Redazione Centrale TdG