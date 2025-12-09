Il Collio sotto l’albero di Natale: le riserve di Tenute Stella

Una trilogia di vini biologici e identitari pensata per chi cerca doni raffinati e dal carattere autentico

Per chi ama i regali che raccontano una storia, che portano con sé un territorio e trasformano un brindisi in un’esperienza, Tenuta Stella propone per il Natale 2026 Riserve Collection Luxury, la sua trilogia di Riserve: Ribolla Gialla Riserva, Friulano Riserva e Merlot Riserva. Tre etichette pensate per chi sceglie doni autentici, eleganti, sostenibili: il genere di bottiglia che si posa sotto l’albero già con un significato.

Dal cuore più alto del Collio, dove i vigneti guardano le Alpi e respirano il vento dell’Adriatico, queste Riserve nascono da un’agricoltura biologica certificata e da un lavoro artigianale che rispetta tempo, suolo e biodiversità. Ogni bottiglia è un racconto: ideale per chi colleziona vini, per chi ama i bianchi longevi e per chi, a Natale, vuole sorprendere con qualcosa di più di un semplice regalo.

La Ribolla Gialla Riserva 2021 è il dono perfetto per i palati curiosi. Freschezza, profondità, note di frutta disidratata e agrumi: un bianco dalla forte identità, elegante e versatile, ideale per brindare al pranzo delle feste o per essere custodito in cantina come regalo pensato per durare.

Il Friulano Riserva 2021 è un regalo che parla di tradizione: nasce da un vigneto del 1926 ed è un abbraccio di profumi – agrumi, fiori secchi, frutta candita – con una struttura ampia e un sorso ricco. Un vino per gli appassionati che cercano autenticità e storia.

Il Merlot Riserva 2021, infine, è il dono ideale per chi ama i rossi avvolgenti e importanti. Viti di settant’anni, un affinamento delicato in barrique, note di amarena, frutti di bosco e spezie sottili: un vino che porta calore, perfetto per accompagnare le serate invernali.

La veste grafica, con un design essenziale e carte ecologiche, li rende ancora più adatti a diventare un regalo natalizio elegante: bottiglie che si presentano da sole, belle da scartare, perfette sotto l’albero.

Con questa collezione, acquistabile nello shop online di Tenuta Stella, la cantina porta il fascino del Collio sulle tavole delle Feste e sotto gli alberi di Natale: tre vini speciali per tre diversi modi di dire “Buone Feste”.

