Il Central di Lima è stato nominato The World’s Best Restaurant 2023

Il mondo della ristorazione si è riunito a Valencia, in Spagna, per celebrare i The World’s 50 Best Restaurants awards 2023, sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna, ed eleggere il Central di Lima The World’s Best Restaurant 2023 e The Best Restaurant in South America 2023. La cerimonia di premiazione, tenutasi presso il Teatro dell’Opera Les Arts della città, ha premiato l’eccellenza gastronomica di 24 paesi suddivisi in cinque continenti.

Il ristorante Central di Lima è stato nominato The World’s Best Restaurant 2023, il premio internazionale sponsorizzato da S.Pellegrino e Acqua Panna.

La classifica 2023 dei migliori ristoranti del mondo, annunciata alla cerimonia di premiazione a Valencia, include i locali di 24 paesi suddivisi in 5 continenti; 12 i ristoranti che fanno il loro debutto in classifica.

Sono cinque i ristoranti italiani presenti nella classifica 1-50 di quest’anno: Lido 84 (No.7) a Gardone Riviera, Reale (No.16) a Castel di Sangro, Uliassi (No.34) a Senigallia, Le Calandre (No.41) a Rubano e Piazza Duomo (No.42) ad Alba.

Pía Salazar del ristorante Nuema a Quito riceve il premio The World’s Best Pastry Chef, sponsorizzato da Sosa.

Il Beronia World’s Best Sommelier Award viene assegnato a Miguel Ángel Millán, del ristorante Diverxo di Madrid.

Il Fyn di Cape Town vince il Flor de Caña Sustainable Restaurant Award.

Il ristorante Table di Bruno Verjus (No.10) di Parigi si aggiudica il premio Highest New Entry, sponsorizzato da Aspire Lifestyles.

Il Villa Massa Highest Climber Award è stato assegnato al ristorante newyorkese Atomix (No.8), che ha scalato 25 posizioni rispetto alla classifica del 2022 .

Il ristorante Alchemist (No.5) di Copenhagen conquista il Gin Mare Art of Hospitality Award.

Julien Royer del ristorante Odette di Singapore vince l’Estrella Damm Chefs’ Choice Award.

