Il Boscareto Resort & Spa celebra il dialogo tra arte, natura e ospitalità

Opere di artisti emergenti e internazionali si intrecciano con l’architettura creando scenari sempre nuovi

NONES – credits Ufficio stampa Boscareto Resort & Spa

Le Langhe, la zona libera dell’Antimondo, come le definiva l’artista albese Pinot Galizio, sono territorio in cui natura, arte e pensiero trovano spazio per esprimersi senza limitazioni. In questa visione si inserisce il progetto espositivo de Il Boscareto Resort & Spa di Serralunga d’Alba, che consolida il dialogo tra le sue architetture e l’arte contemporanea.

NONES corridoio – credits_Ufficio stampa Boscareto Resort & Spa jpg

Un progetto aperto e in costante evoluzione, frutto di un programma di lungo termine voluto dalla famiglia Dogliani, proprietaria del Resort, che vedrà la collaborazione di varie galleria e partner nel mondo dell’arte contemporanea, tra cui Lunetta11 di Mombarcaro, fondata da Francesco Pistoi e Claudia Zunino. Giovani artisti emergenti come Ismaele Nones e Sara Cortesi affiancano maestri della scena italiana quali Giulio Paolini e Salvo. L’esposizione propone un percorso che unisce arte, architettura e gastronomia, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva tra creatività e natura. Le opere di Nones reinterpretano in chiave contemporanea le atmosfere e la prospettiva rinascimentale, mentre Cortesi, con l’opera Margini, rievoca il valore simbolico delle erbe spontanee e il legame tra tradizione e innovazione.

Paolini – credits Ufficio stampa Boscareto Resort & Spa

Dal ristorante La Rei Natura, dove lo chef Michelangelo Mammoliti esplora la materia vegetale come espressione artistica e identitaria del territorio, il dialogo tra arte e natura prosegue negli altri ambienti, come la hall e il bistrot Sunsì, dove sono esposte le opere di Quayola, artista romano che fonde la tradizione iconografica con le tecnologie digitali. Le sue serie Remains e Iconographies esplorano l’equilibrio fra reale e artificiale, antico e moderno, portando nelle Langhe una riflessione sul rapporto tra uomo, paesaggio e innovazione.

Attraverso questo progetto in continuo divenire, il Boscareto Resort & Spa sviluppa la sua vocazione di spazio internazionale, di incontri e dialoghi fra culture, ispirazioni e visioni diverse, dove l’esperienza dell’arte diventa parte integrante dell’esperienza di ospitalità.

