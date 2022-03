Il 1° aprile a Torino si incontrano i tour di Spirito Autoctono e Vinibuoni d’Italia

Al Teatro Vittoria il debutto ufficiale del nuovo volume dedicato agli spirits, con la premiazione di Ampolle d’Oro e Special Award del Nord Italia, e la terza tappa del tour di Vinibuoni d’Italia, con la premiazione di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria.

Spirito Autoctono La Guida, il nuovo progetto edito dal Touring Club Italiano dedicato agli spirits italiani, arriva finalmente nelle librerie di tutta Italia. E’ tempo quindi di partire con il grande viaggio delle Presentazioni, il tour che consentirà l’incontro tra lettori, appassionati, produttori e commissari della guida.

Il viaggio è il grande tema del 2022 di Spirito Autoctono La Guida. Perché se un lungo viaggio seguirà la penisola portando la Guida al Vinitaly, poi al Roma Bar Show, a Milano per Distillo e Aperitivo Italiano e in Sicilia per una chiusura di tour indimenticabile, non è l’unico. Il Curatore nazionale Francesco Bruno Fadda e il Commissario Lazio Paolo Campana, infatti, proprio in questi giorni stanno girando l’Italia di distillatori e liquorifici per raccontarla in un’inedita serie televisiva presto su tutti gli schermi.

Il primo grande appuntamento sarà all’ombra della Mole Antonelliana e al debutto della nuova guida si unirà la terza tappa delle premiazioni di Vinibuoni d’Italia, la guida dedicata ai vini da vitigno autoctono, per un incontro di eccellenze. Il Save the Date è quindi per il 1 Aprile 2022 al Teatro Vittoria di Torino, dalle ore 17.30.

Sul palco verranno premiate per Spirito Autoctono le Ampolle d’Oro e le Ampolle d’Oro Special Award di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, e per Vinibuoni d’Italia Corone e Golden Star di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Alla presentazione e premiazione seguirà una grande degustazione di tutte le etichette premiate dalle due guide, accompagnate da Salumi Levoni e Grana Padano, storici partner di Vinibuoni d’Italia.

L’accesso sarà consentito fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario richiedere l’accredito alla mail desk@affinitaelettivestudio.com

Vi aspettiamo! E ricordate: Bere italiano non è un dovere, è solo un grande piacere.

Spirito Autoctono – La Guida 2022 In Pillole

Editore: Touring Club Italiano

Web: www.spiritoautoctono.it

Prodotti degustati: oltre 840

Regioni presenti: 21

Schede degustazione: 200

Informazioni \ Assistenza: guida@spiritoautoctono.com

Vinibuoni d’Italia – La Guida 2022 In Pillole

Editore: Touring Club Italiano

Web: www.vinibuoni.it

Prodotti degustati: oltre 30000

Regioni presenti: 21

Schede degustazione: 1910

Informazioni \ Assistenza: info@vinibuoni.it

Redazione Centrale TdG