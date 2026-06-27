IHG Hotels & Resorts annuncia una significativa espansione in Italia

– Redazione Centrale TdG –

IHG Hotels & Resorts (IHG), una delle principali catene alberghiere al mondo, ha annunciato la firma di quattro nuovi hotel in Italia, segnando un’altra pietra miliare nella sua strategia di crescita a lungo termine per il paese e portando il suo portafoglio italiano a oltre 50 proprietà aperte e in pipeline.

I progetti coprono destinazioni urbane e turistiche chiave e includono un nuovo hotel a doppio marchio Crowne Plaza e Staybridge Suites Milano NoLo – primo hotel a marchio Staybridge Suites e primo progetto a doppio marchio di IHG in Italia – insieme all’Hotel Indigo in Puglia, ad Alberobello e al Garner Hotel di Torino Porta Nuova. Questi accordi sottolineano la continua espansione di IHG attraverso molteplici marchi e segmenti di mercato, così come il suo focus sulle opportunità di conversione e sulle partnership con proprietari e operatori italiani.

Willemijn Geels, Vice President, Development, Europe, IHG Hotels & Resorts, ha dichiarato: “Raggiungere questo traguardo di oltre 50 hotel aperti e in cantiere riflette lo slancio incredibile che abbiamo in Italia e la crescente fiducia che i proprietari ripongono nei nostri brand. L’Italia è uno dei mercati dell’ospitalità più dinamici d’Europa e vediamo enormi opportunità di crescita sia nelle principali città sia nelle destinazioni turistiche di alta qualità. Siamo davvero orgogliosi delle partnership che abbiamo stretto con proprietari e operatori italiani esperti, e questo è solo l’inizio”.

Crowne Plaza Milano NoLo e Staybridge Suites Milano NoLo

L’hotel a doppio marchio Crowne Plaza e Staybridge Suites sarà situato nel quartiere in rapida crescita di NoLo a Milano, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel principale hub commerciale e turistico d’Italia. Il progetto prevede la conversione e il rebranding di un hotel esistente in un’offerta combinata di categoria upper-upscale e per soggiorni di lunga durata, comprendente 167 camere Crowne Plaza e 96 appartamenti Staybridge Suites, con l’apertura di entrambi gli hotel prevista per gennaio 2027.

Gli hotel sono di proprietà di Reinvest e segnano il debutto del marchio Staybridge Suites a Milano, potenziando al contempo la presenza di Crowne Plaza di IHG in città. L’hotel a doppio marchio disporrà di molteplici ristoranti e bar, una piscina, strutture per il fitness e otto sale riunioni per un totale di 1.000 mq, per soddisfare una clientela sia business sia leisure.

La struttura gode di una posizione strategica all’interno della città, da cui si possono facilmente raggiungere i principali punti di riferimento culturali. Situato a 500 metri da Turro (metro M1) e a otto fermate dal Duomo, beneficia di un facile accesso al centro storico di Milano. La sua posizione è ideale sia per i viaggiatori d’affari sia per quelli di piacere, con ottimi collegamenti di trasporto, parcheggio, vicinanza alla Stazione Centrale di Milano (3 km) e a 20 minuti dall’Aeroporto di Linate.

Hotel Indigo, Puglia, Alberobello

Rafforzando ulteriormente questa crescita, IHG ha anche firmato l’Hotel Indigo, in Puglia, ad Alberobello, segnando il primo Hotel Indigo del gruppo nella regione e un passo significativo nel rafforzamento della sua presenza Luxury & Lifestyle nel Sud Italia. L’hotel di nuova costruzione da 129 camere sarà gestito da AG Group e la sua apertura è prevista per il 2028.

Situato vicino al sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO di Alberobello e a breve distanza in auto dagli aeroporti di Bari e Brindisi, l’hotel trarrà ispirazione dal quartiere locale e dal patrimonio culturale, in linea con il marchio Hotel Indigo. Le strutture includeranno una spa, una palestra e un centro congressi, posizionando l’hotel in modo forte all’interno di una delle regioni a più rapida crescita d’Italia.

Garner Hotel, Torino Porta Nuova IHG introdurrà il marchio Garner a Torino con la conversione di un hotel da 57 camere in posizione centrale, secondo progetto a marchio Garner in Italia. L’hotel sorgerà in un edificio storico di fronte alla stazione di Torino Porta Nuova, una posizione centralissima che offre ottimi collegamenti con le maggiori attrazioni della città. L’apertura è prevista per la metà del 2027 e avverrà tramite un accordo di franchising con il Gruppo Stay, segnando la prima partnership di IHG con il gruppo alberghiero italiano. Il progetto andrà a consolidare la presenza di IHG a Torino, supportando al contempo la continua espansione del suo marchio di conversione midscale, Garner, nel Sud Europa.

Il portafoglio italiano di IHG conta oggi 32 hotel aperti e 20 in fase di sviluppo, distribuiti su otto marchi: Six Senses, InterContinental, Hotel Indigo, voco, Crowne Plaza, Garner, Holiday Inn e Holiday Inn Express. Le firme annunciate oggi si aggiungono ad altre recenti operazioni di rilievo, come l’accordo per il primo hotel Kimpton a Taormina e l’apertura del Garner Hotel Rome Aurelia, il primo del marchio in Italia.