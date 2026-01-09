Turismo del Gusto
Ice Games 2026 in Alto Adige, l’arte della scultura su ghiaccio incontra la forza della montagna

Dal 12 al 15 gennaio il comprensorio sciistico Klausberg Skiworld Ahrntal ospita la 16ª edizione degli Ice Games, il concorso internazionale di scultura su ghiaccio che ogni anno richiama artisti da tutto il mondo

Schneeskulpturenwettbewerb Ice Games Ahrntal Valle Aurina © TV Ahrntal – Filippo Galluzzi

 A 2.500 metri di altitudine, tra le cime innevate altoatesine, nell’area vacanze Valle Aurina, la valle più a nord d’Italia, grandi blocchi di ghiaccio prendono forma sotto le mani esperte degli scultori. Piccozze e pale diventano strumenti di espressione artistica, mentre il paesaggio alpino fa da sfondo a un evento che unisce tecnica, creatività e spettacolo.

Schneeskulpturenwettbewerb Ice Games Ahrntal Valle Aurina © TV Ahrntal – Martin Zimmerhofer

Durante i giorni della manifestazione, ospiti e sciatori possono seguire dal vivo il processo creativo, osservando la nascita delle opere direttamente sulle piste del Klausberg. Ispirato alle Olimpiadi invernali Milano – Cortina, il tema dell’edizione 2026 racconta il movimento, la sfida e l’energia dello sport, scolpiti nel ghiaccio con sensibilità e precisione. Giunti alla sedicesima edizione, gli Ice Games vedono squadre internazionali confrontarsi nella realizzazione di sculture di ghiaccio e neve di 3x3x3 metri, trasformando la montagna in una galleria d’arte a cielo aperto.

Schneeskulpturenwettbewerb Ice Games Ahrntal Valle Aurina © TV Ahrntal – Martin Zimmerhofer

Un appuntamento invernale, nell’area vacanze Valle Aurina, che intreccia arte, natura e divertimento, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva negli spettacolari paesaggi dell’Alto Adige.

