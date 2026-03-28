I vini rosé di Costaripa brindano all’incontro con il grande cinema

The Drama – Un segreto è per sempre: anteprima italiana

Ci sono linguaggi che, pur nascendo lontani, condividono la stessa capacità di emozionare. Il cinema e i vini rosé d’eccellenza parlano entrambi di attesa, di aspettative, di rivelazione: costruiscono storie, le fanno evolvere e le affidano al tempo, lasciando che siano i dettagli a emergere, poco alla volta. Come in un film, anche in un calice d’autore ogni sfumatura rosé contribuisce a creare profondità, ogni nota apre a nuove interpretazioni.

È in questo dialogo naturale che si è svolta l’anteprima italiana di The Drama – Un segreto è per sempre, dove l’esperienza cinematografica si è intrecciata con quella enologica in un racconto capace di coinvolgere tutti i sensi.

Presso il Cinema Adriano di Roma, la serata si è aperta con un brindisi affidato alle bollicine del Mattia Vezzola Rosé, metodo classico che ha accompagnato, insieme al Costaripa RosaMara 2025, i primi momenti dell’evento come un’ouverture raffinata. Vini che dal 1928 rappresentano l’eleganza inarrivabile del Lago di Garda. Un inizio che ha richiamato il ritmo stesso del cinema: fatto di attese, suspence, che si svelano con decisione, preparando il pubblico a entrare nel racconto.

Il vino rosé di Costaripa è diventato così parte integrante della narrazione: un’esperienza parallela capace di amplificare emozioni e suggestioni, creando un ponte diretto tra ciò che accade sullo schermo e ciò che si vive nel brindisi.

In questo contesto si è alzato il sipario su I Wonder Pictures che ha presentato il film The Drama – Un segreto è per sempre, commedia romantica dai risvolti inattesi che segna il primo incontro sul grande schermo tra Zendaya — già protagonista di Spider-Man: No Way Home e Challengers — e Robert Pattinson, noto per i suoi ruoli in Tenet, The Batman e nella saga Twilight.

Diretti da Kristoffer Borgli, i due interpretano Emma e Charlie, una coppia affiatata che, nel pieno dei preparativi per il matrimonio, vede incrinarsi le proprie certezze a causa di un segreto capace di ridefinire ogni equilibrio. Un racconto che gioca con le sfumature delle relazioni, proprio come accade in un grande vino di Costaripa, dove ogni nota contribuisce a costruire carattere, complessità e profondità.

Prodotto da A24 e distribuito in Italia da I Wonder Pictures, The Drama – Un segreto è per sempre arriverà nelle sale l’1 aprile 2026, anticipando l’uscita americana.

Un incontro, quello tra cinema e vino, che ha celebrato la stessa essenza: la capacità di raccontare storie che restano.

Redazione Centrale TdG