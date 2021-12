I “Mercatini di Natale” di piazza Duomo a Milano

Al via uno degli eventi più importanti della città: Eurostands si è occupata del montaggio e dell’installazione di 65 chalet in legno, ai quali si aggiunge la casa di Babbo Natale, per un totale di 1200 mq di allestimento. I mercatini di piazza Duomo tornano così ad animare il cuore della città meneghina per le festività natalizie dopo un anno di stop. “Siamo abituati ad allestire nel centro di Milano – afferma l’AD Maurizio Cozzani – Dopo aver ricevuto l’incarico da Confcommercio ci siamo messi subito all’opera”.

Rinascono i mercatini di Natale in centro a Milano. Dopo un anno di stop a causa del Covid-19, il cuore della città meneghina è pronto per uno degli eventi più attesi e sentiti dell’anno. Proprio negli ultimi giorni, infatti, Eurostands, impresa brianzola leader nel settore degli allestimenti temporanei e degli stand fieristici, si è occupata della produzione e dell’installazione di 65 chalet in legno, ai quali si aggiunge la casa di Babbo Natale, che costituiscono i “Mercatini di Natale” di piazza Duomo inaugurati proprio nella mattinata di oggi alle 8:30 e che rimarranno aperti fino alle ore 22.00. Si tratta di uno spazio complessivo di oltre 1200 mq (18 mq per ogni baita) reso ancora più magico da quasi 1 chilometro di decorazioni natalizie. Uno spazio dove l’allegria del Natale regnerà sovrana e nel quale milanesi e turisti potranno trovare un’offerta di prodotti molto varia che spazierà dall’artigianato al vestiario, fino alle delizie regionali. Per migliorare la fruibilità e i flussi pedonali è stata modificata la distribuzione delle casette con un’attenta organizzazione degli spazi, aumentando i varchi di transito. I mercatini saranno suddivisi in tre zone: le casette dell’area piazza Duomo/Vittorio Emanuele e piazza Duomo/ex Camposanto saranno a due fronti di vendita, mentre quelle dell’area piazza Duomo/Arcivescovado saranno ad un solo fronte.

L’allestimento è stato realizzato in tempi record: la squadra di Eurostands, infatti, ha lavorato giorno e notte dal 26 al 30 novembre, per un totale di 90 ore dedicate a vestire a festa la piazza simbolo del capoluogo lombardo. “Ci è stato affidato un compito impegnativo ma allo stesso tempo gratificante: riportare la magia del Natale a Milano – afferma l’amministratore delegato di Eurostands, Maurizio Cozzani – Mai come quest’anno c’è tanta voglia di festeggiare il periodo più magico dell’anno e per questo abbiamo accettato con entusiasmo l’incarico che ci ha affidato Confcommercio di allestire piazza Duomo con il suo vestito migliore: quello del Natale con i suoi mercatini. Sappiamo come il mese di dicembre sia particolarmente atteso e sentito per i milanesi: proprio per questo ci siamo messi subito all’opera con un piano di lavoro che ci ha permesso di operare nei tempi previsti e in totale sicurezza. Un ringraziamento speciale va al sindaco di Milano, Beppe Sala, e al presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Questa esperienza ci insegna che le cose si possono fare”. Non è la prima volta che Eurostands prepara un allestimento in centro a Milano. Recentemente l’azienda brianzola ha costruito l’installazione open air per Motomorphosis, progetto senza scopo di lucro che s’impegna a divulgare il tema dell’educazione e della sicurezza stradale. A giugno, invece, Eurostands è stata main partner dell’evento Mimo – Milano Monza Motor Show e ha realizzato in piazza Duomo spazi espositivi per 63 brand automobilistici con 120 pedane il legno e 2.000 metri di cavi stesi in soli 3 giorni di lavoro.

Redazione Centrale TdG