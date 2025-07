I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, è la migliore pizzeria d’Italia 50 Top Pizza

Secondi ex aequo Confine a Milano e Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli

Terza Posizione per Seu Pizza Illuminati a Roma

Ciccio Vitiello è il Pizzaiolo dell’Anno

I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, è la migliore pizzeria d’Italia nel 2025 per 50 Top Pizza, la guida più influente del mondo della pizza. Questo il verdetto, annunciato ieri sera al Teatro Manzoni di Milano, durante la seguitissima serata presentata da Federico Quaranta. Al secondo posto, ex aequo, Diego Vitagliano Pizzeria dell’omonimo pizzaiolo, a Napoli, e Confine di Mario Ventura e Francesco Capece, a Milano. Per il terzo posto ci spostiamo a Roma, con Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu. Quarta posizione per I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio, seguito da Cambia-Menti di Ciccio Vitiello a Caserta. Al sesto posto 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli, mentre per la settima posizione torniamo a Milano per Dry Milano, con Lorenzo Sirabella. L’ottavo posto registra un nuovo ingresso nella top ten: si tratta de La Cascina dei Sapori di Antonio Pappalardo a Rezzato, in Lombardia, seguito da La Notizia, a Napoli, di Enzo Coccia. A chiudere la top ten Sestogusto a Torino, di Massimiliano Prete, seconda nuova entrata.

I premi speciali consegnati nel corso della cerimonia di premiazione

Il Pizzaiolo dell’Anno 2025 – Ferrarelle Award è Ciccio Vitiello di Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta; la Pizza dell’Anno 2025 – Latteria Sorrentina Award è la Marinara Atomica de I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta; il premio Migliore Proposta di Pasta 2025 – Pastificio Di Martino Award va a Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli; il premio Migliore Carta dei Vini 2025 – La Gioiosa Award va a Confine, a Milano; il Miglior Servizio della Birra 2025 – Peroni Nastro Azzurro Award è de La Cascina dei Sapori, a Rezzato; il premio Migliore Carta dei Cocktail 2025 – Sei Bellissimi Award va a Dry Milano, a Milano; il premio Made in Italy 2025 – Salumi Coati Award va a Denis, a Milano; il premio Performance dell’Anno 2025 – Robo Award va a Il Segreto di Pulcinella, a Montesarchio; la Novità dell’Anno 2025 – Solania Award è Avenida Calò, a Roma; il premio One to Watch 2025 – Fedegroup Award va a Premiata Fabbrica Pizza, a Bassano del Grappa; il premio Migliore Carta dei Dessert 2025 – Latteria San Salvatore Award va a La Bolla, a Caserta; il premio Valorizzazione dell’Olio 2025 – Il Fritturista – Zucchi Professional Award va a BOB Alchimia a Spicchi, a Montepaone Lido.

Il riconoscimento Forno Verde 2025 – Goeldlin, che premia la grande attenzione alla sostenibilità ambientale, è stato assegnato a sette pizzerie: Cambia-Menti di Ciccio Vitiello a Caserta; Denis a Milano; Gigi Pipa ad Este; I Masanielli di Sasà Martucci a Caserta; Le Grotticelle a Caggiano; Pizzarium a Roma; Senese a Sanremo.

La guida Italia 2025 di 50 Top Pizza conta 518 locali. La Campania è la regione più rappresentata con 100 locali, seguita dal Lazio con 57 e Lombardia con 41. Tra le prime 100 posizioni in classifica, la città più rappresentata è Roma con 9 pizzerie, seguita da Napoli con 8 e Milano con 5.

“Il mondo della pizza continua a trasformarsi e ad evolversi in più direzioni – dichiarano i tre curatori di 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – con una qualità sempre maggiore e con una nuova generazione di pizzaioli che riesce a portare concetti e format nuovi. La pizza napoletana resta la più amata del pubblico di tutta Italia, anche se si fanno spazio nuovi stili e nuove tipologie, provenienti anche dall’estero, come ad esempio la New York style”.

Il NYX Hotel Milan ha accolto gli ospiti, provenienti da tutta Italia, per il party di chiusura, curato nei minimi dettagli dal team di Fedegroup. L’evento non solo ha celebrato questa prestigiosa classifica, ma ha anche fornito all’energica comunità della pizza italiana un’ottima opportunità di condividere idee e impressioni.

Le prime 40 posizioni della classifica 50 Top Pizza Italia 2025 entrano di diritto in 50 Top Pizza World 2025, la classifica delle 100 Migliori Pizzerie al Mondo, che si ritroveranno al Teatro Mercadante di Napoli il prossimo 8 Settembre per la grande cerimonia di premiazione.

Redazione Centrale TdG