Host 2025: le tendenze che guideranno il futuro dell’hospitality globale

A Rho Fiera Milano, dal 17 al 21 ottobre, la manifestazione leader mondiale per le filiere dell’ospitalità

Sono già oltre 1.700 gli espositori confermati da 54 Paesi per Host, la manifestazione leader mondiale per l’ospitalità, il fuoricasa e il food retail.

Host 2025 si svolgerà dal 17 al 21 ottobre nei padiglioni di Rho Fiera Milano, per presentare una panoramica completa dell’innovazione nel settore, coniugata con affondi verticali nei singoli comparti, organizzati per affinità di filiera: Ristorazione Professionale e Bakery-Pasta-Pizza; Caffè-Tea, Bar-Macchine Caffè-Vending, Gelato-Pastry; Tavola-Tecnologia-Arredo Contract.

L’ospitalità e il fuoricasa stanno vivendo un grande dinamismo: esperienze sempre più multisensoriali e immersive, tecnologie all’avanguardia che si fondono con design e funzionalità per dare vita a soluzioni hi-tech ma accoglienti.

Tendenze che guidano la crescita del mercato: secondo dati ExportPlanning, nel 2024 la produzione mondiale dei comparti presenti a Host 2025 è pari a 189,9 miliardi di euro e vede protagonista in termini di crescita la ristorazione professionale che registra un +8,6% rispetto all’anno precedente.

In questo contesto di crescita globale, l’Italia si conferma protagonista assoluta in termini di export: come evidenziato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il nostro Paese detiene la leadership mondiale nelle Macchine da Caffè / Vending con una quota del 29,8%, la co-leadership nelle Macchine per Panificazione e Pasticceria (28,8%) subito dopo la Cina, e un solido posizionamento anche nelle Macchine per Gelato e Refrigerazione con una quota del 10,5%.

In questo quadro, Host, fortemente attrattivo per tutti gli attori delle filiere, ha già oltre 1.700 espositori registrati – dai top player alle PMI d’eccellenza – dei quali il 44% internazionali da 54 Paesi. Tra i più attivi si segnalano, oltre all’Italia, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Regno Unito. Tante le new entry dal Sud America e dal Sud-Est Asiatico.

Aziende che incontreranno oltre 700 hosted buyer provenienti da circa 75 Paesi, altamente profilati anche con il supporto di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Tra i principali settori target: distributori, rivenditori, esportatori/importatori; ristorazione, food service e fuoricasa; retail e GDO; attività ricettive; centri commerciali e location; chef, professionisti e consulenti. Le Americhe (35%), Medio Oriente e Africa (28%), Asia e Oceania (14%), oltre all’Europa e Paesi CIS (24%), sono le principali aree estere di provenienza.

Novità Host 2025

Il mercato globale delle attrezzature per prodotti da forno ha raggiunto un valore di circa 14 miliardi di dollari, con una crescita annua prevista del 6,7% fino al 2030.

Per rispondere a queste esigenze di mercato, Host 2025 rafforza l’area MIPPP – Milano Pane Pizza Pasta, anche grazie alla partnership con il Consorzio SIPAN che porterà nell’area i più importanti produttori italiani di bakery equipment. MIPPP sarà completato da Bakery Square, un’arena dedicata a formazione, eventi, competizioni e workshop per fare cultura dell’arte bianca. Ospiterà inoltre il prestigioso Panettone World Championship e il Campionato Europeo della Pizza.

Accanto al bakery, l’altra faccia dell’evoluzione sempre più esperienziale del fuoricasa è il mondo bar e caffè, che sta vivendo a sua volta grandi trasformazioni.

Host 2025 presidierà i settori afferenti al mondo bar e al caffè con il SIC – Salone Internazionale del Caffè, punto di riferimento internazionale dove sono presenti al completo tutti i protagonisti italiani ed esteri della filiera, dal chicco verde alla tazza. Quest’anno SIC vede inoltre l’atteso ritorno a Milano del World Barista Championship, il più prestigioso campionato per baristas al mondo.

Accento sul design per le aree dedicate ad Arredo-Tecnologia e Tavola: la crescente attenzione alla progettualità è confermata anche dal costante consolidamento di Smart Label – Host Innovation Award, il riconoscimento promosso da HostMilano e Fiera Milano in partnership con POLI.design e patrocinato da ADI – Associazione per il Disegno Industriale che, giunto alla settima edizione, negli anni ha raccolto oltre 950 candidature.

Tanti gli eventi, dagli show-cooking alle competizioni, agli incontri di approfondimento con gli esperti.

Host Arabia

Oltre alla presenza consolidata nei principali eventi globali del settore, Host Milano rafforza il proprio respiro internazionale con appuntamenti ad hoc, come Host Arabia, il nuovo spin-off nato per amplificare le occasioni di incontro e business nel mondo dell’ospitalità professionale. Organizzato da Fiera Milano in collaborazione con il partner locale Semark, l’evento si svolgerà dal 15 al 17 dicembre 2025 a Riyadh, in concomitanza con Saudi HORECA, diventando così un nuovo hub strategico per il networking e l’innovazione nel cuore del Medio Oriente.

Info: www.host.fieramilano.it

Franca D. Scotti