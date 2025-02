HELIX 2.0: il tappo più pop evolve nuovamente

Stappare con il sughero naturale Amorim è sempre più di appeal: tra sostenibilità, praticità e design premium

Il ‘pop’, tipico festoso suono associato al rituale stappo della bottiglia di vino si evolve e diventa vera e propria esperienza out of the box e, con Amorim Cork Italia, le cantine possono oggi contare su un tappo sempre più legato al galoppante lifestyle: HELIX 2.0. L’evoluzione del packaging, innovativo fin dalla creazione nel suo combinare la funzionalità del sughero naturale con la praticità di una chiusura a vite, offre un’immagine sempre più premium e personalizzabile, rispetta la sostenibilità, è ancora più agevole nell’apertura e chiusura di ogni bottiglia e rimane rigorosa nel rispetto di un vino.

Un brevetto esclusivo per un prodotto senza rivali: il plusvalore di HELIX è infatti la possibilità di aprire la bottiglia senza l’uso del cavatappi. Questa comodità incontra i vini freschi di tutti i giorni, quelli delle nuove generazioni e di mercati dove l’accessibilità e la facilità d’uso sono fattori chiave nella scelta del prodotto. Una volta aperta, la bottiglia può essere richiusa facilmente, consentendo di riporla anche in posizione orizzontale senza rischi di perdite o alterazioni del contenuto. HELIX 2.0 va oltre e si distingue per la sua compatibilità con tutte le bottiglie dotate di collo da 18,5 mm di diametro, come quelle di tipo Bordolese, Borgognotta, Champagnotta, Renana, Anfora e Albeisa. Inoltre, è un prodotto che unisce estetica e funzionalità: il tappo è completamente personalizzabile nella parte superiore, offrendo alle cantine un’opportunità unica di valorizzare il proprio brand e migliorare la percezione del prodotto da parte dei consumatori.

Ulteriore punto di forza, da sempre, è l’eccezionale sostenibilità: rispetto alle chiusure a vite tradizionali, questo tappo in sughero naturale non necessita di componenti in plastica o metallo, come la baga sul collo della bottiglia, rendendo il processo di riciclo molto più semplice ed efficace. La scelta di un materiale rinnovabile e biodegradabile, come il sughero, consente di ridurre significativamente l’impatto ambientale, rispondendo così alle crescenti richieste di soluzioni eco-friendly da parte dei consumatori e dei produttori di vino.

La straordinaria stabilità dopo l’imbottigliamento, assicura anche il punto di vista tecnico con una perfetta conservazione delle qualità organolettiche del vino nel tempo. HELIX 2.0 è il frutto di anni di ricerca e sviluppo, con test industriali rigorosi che hanno portato alla realizzazione di un tappo che offre il perfetto equilibrio tra tradizione e modernità. Già adottato con successo da importanti cantine a livello internazionale, si sta affermando come la scelta preferita di chi cerca un prodotto innovativo e affidabile. Grazie alla sua tecnologia avanzata e al design intuitivo, HELIX rappresenta la risposta perfetta alle esigenze delle cantine e dei consumatori moderni, offrendo un mix ideale di sostenibilità, funzionalità e valore percepito.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola nel 2023 il 45% del mercato mondiale di questo comparto e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta un totale di 56 filiali di cui 22 distribuite nei principali Paesi produttori di vino. Il Gruppo Amorim esporta in più di 100 Paesi e ha le sue aziende in 28 Paesi nei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2023 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2023 ha registrato oltre 633 milioni di tappi venduti per un fatturato di 77 milioni di euro, pari al +2,5% rispetto all’anno precedente. La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con una serie di iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, infine, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati. Un’opera di sostenibilità divenuta anche culturale grazie alla Mostra “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero”, esposizione nata per valorizzare e testimoniare i valori che animano l’azienda.

Redazione Centrale TdG