Guida MICHELIN Italia 2022, 67a edizione

Nella penisola brillano 35 nuove stelle. In Campania assegnati 2 macaron ai ristoranti Tre Olivi e Krèsios 33 le novità, 20 nuovi Bib Gourmand e 17 nuove stelle verdi.

La sempre emozionante cerimonia ha visto l’assegnazione di 36 nuove stelle a 35 ristoranti, con l’entusiasmante exploit del ristorante Tre Olivi di Paestum, passato da zero a due stelle MICHELIN.

Tra le 35 novità stellate che hanno delineato un nuovo firmamento in quattordici regioni della penisola, la Campania si è distinta sia per il numero di riconoscimenti complessivi (8 nuove stelle), che per la presenza dei due nuovi ristoranti due stelle MICHELIN, inseriti nella selezione italiana 2022.

Nella Guida MICHELIN Italia 2022, figurano dunque 2 new entry ne 33 novità m, per un totale di 378 ristoranti stellati. Confermati tutti gli 11o.

L’evento, trasmesso in Live streaming, è stato condotto da Fjona Cakalli con la partecipazione di Federica Pellegrini che, in veste di Ambassador Michelin, ha annunciato i 17 ristoranti ai quali gli ispettori hanno assegnato la Stella Verde MICHELIN.

Il totale dei ristoranti con stella verde sale così a 30.

La App Michelin ristoranti, sarà disponibile gratuitamente per iOS e Android.

L’edizione cartacea della Guida MICHELIN Italia 2022 sarà invece disponibile in tutte le librerie a partire dal 3 dicembre.

Salgono a 38 i ristoranti che “meritano una deviazione”.

Leggi i dettagli e le Stelle: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/cs-gm-italia-2022.pdf

Redazione Centrale TdG