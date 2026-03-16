Grignolino: il Nobile Ribelle torna a Grazzano Badoglio per la V edizione

Un evento Ais Piemonte organizzato delle delegazioni di Asti e Casale, con il contributo del Consorzio Colline del Monferrato Casalese, dell’Associazione Produttori di Grignolino d’Asti Doc e Piemonte Doc Grignolino, dell’Associazione Monferace e il patrocinio del comune di Grazzano Badoglio.
“GRIGNOLINO: IL NOBILE RIBELLE”
28|29|30 MARZO 2026
GRAZZANO BADOGLIO – AT – VIA IV NOVEMBRE 15
Un evento che celebra l’identità storica e la spinta modernista di uno dei vitigni più affascinanti e difficili del territorio.
A Grazzano Badoglio, al centro dei due territori che meglio lo cullano, il Grignolino troverà una voce unica, quella dei Sommelier delle due delegazioni che cureranno i banchi di assaggio alla scoperta di zone e stili di vinificazione differenti.
Ospite speciale: Si rinnova e si conferma il sodalizio con la Freisa, un vino ospite d’eccellenza con l’”Associazione Più Freisa”, che condivide con il Grignolino parte del suo DNA. Un banco dedicato porterà alla scoperta di legami e divergenze tra i due vitigni autoctoni piemontesi.
Esperienza gastronomica: il ristorante Centrale di Moncalvo curerà proposte culinarie studiate specificatamente per esaltare le doti gastronomiche di Grignolino e Freisa
EVENTI COLLATERALI E APPROFONDIMENTI
Masterclass: Mercoledì 25 marzo, ore 21:00 presso la Tenuta Santa Caterina di Grazzano Badoglio, un confronto tecnico tra diversi stili di vinificazione e affinamento (acciaio, legno, vendemmia tardiva) condotto dal Presidente AIS Piemonte Mauro Carosso e dal relatore Ais Roberto Marro.
A cena con Barbera&Barbere: Venerdì 27 marzo, ore 20:00 l’associazione “Barbera e Barbere” organizza presso il Ristorante Il Bagatto di Grazzano Badoglio una cena dedicata ad abbinamenti a tema non tradizionali con il Grignolino. Per prenotazioni: Beppe Giordano tel. 335-7782217
Trekking e Territorio: Sabato 28 marzo, ore 9:15 La camminata “Da Aleramo al Grignolino” offrirà uno storytelling tra le vigne e le iconiche Big Bench, concludendosi con l’accesso agevolato all’evento. Per prenotazioni: Silvia Broseghini tel. 339-3472871 hikingtaste@gmail.com
Laboratori di Abbinamento: Una grande novità per questa edizione saranno le sessioni gratuite di “Grignolino Pairing” condotte dai degustatori AIS per svelare i segreti dei principi dell’abbinamento cibo-vino.
INFORMAZIONI UTILI E DI ACCESSO
L’ingresso alla manifestazione è libero (senza prenotazione).
- Degustazione: 15 € (Ridotto 10 € per soci AIS).
- Operatori Ho.Re.Ca.: Accesso gratuito previa registrazione
ORARI
- Sabato 28 marzo dalle 11:00 alle 19:00
- Domenica 29 marzo dalle 11:00 alle 19:00
- Lunedì 30 marzo dalle 10:00 alle 17:00
Tutte le informazioni sul sito: www.aispiemonte.it o via email: asti@aispiemonte.it
“Il Grignolino non è solo un vino, è un’attitudine. Definirlo ‘Nobile Ribelle’ significa riconoscerne l’eleganza aristocratica unita a quel carattere indomito che lo rende unico nel panorama mondiale”
Redazione Centrale TdG