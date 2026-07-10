Green & chilly: fuga al fresco in montagna

– Redazione Centrale TdG –

Ultima chiamata per la montagna estiva: la fuga definitiva dalla morsa del caldo è lassù, dove la natura detta ancora le sue regole di benessere e dormire col piumino a luglio è l’ultimo, vero capriccio di stagione.

Un ritorno al comfort autentico che spegne la tecnologia per sintonizzarsi sul respiro dei boschi: qui, dove l’aria condizionata non serve, inizia la vera magia.

Addio ombrelloni affollati: oggi il vero lusso estivo è lasciarsi alle spalle l’afa per rifugiarsi lassù, dove l’aria sa ancora di resina e libertà. È la nuova fuga consapevole verso l’altitudine, dove il benessere si riscopre nei dettagli: il risveglio frizzante, i piedi in un torrente di acqua gelida e la magia di un maglioncino per cenare all’aperto, prima di addormentarsi con le finestre spalancate.

In questo nuovo e sempre più amato stile di vacanza, il comfort si fa naturale e sostenibile. Se in città il climatizzatore è una necessità, in quota sono la brezza delle vallate e l’escursione termica notturna a cullare i sogni: qui l’aria condizionata non serve, è la natura stessa a offrire il perfetto equilibrio climatico. Tra design d’avanguardia e boschi silenziosi, Trentino e Alto Adige si confermano i rifugi d’elezione per risintonizzarsi con il fresco e rigenerare i sensi.

Pineta Nature Resort (Val di Non, Trentino)

A circa 900 metri di altitudine, immerso nel verde della Val di Non e ai piedi del Parco Naturale Adamello Brenta, il Pineta Nature Resort**** è il luogo ideale per chi desidera fuggire dal caldo cittadino e ritrovare il piacere di un’estate lenta e vicina ai ritmi della natura. Qui il tempo si dilata, il silenzio accompagna ogni momento e il bosco diventa il vero cuore dell’esperienza. La vacanza si vive tra passeggiate lungo i sentieri, escursioni tra gli abeti, forest bathing e i “7.000 passi” quotidiani, un percorso guidato che invita a riconnettersi con la natura e con il proprio ritmo, fino al suggestivo percorso Kneipp naturale nelle acque gelide del torrente San Romedio, per un’immediata sensazione di benessere e vitalità. Anche il soggiorno è un’immersione nel paesaggio. Gli chalet in bioarchitettura, costruiti in legno e perfettamente integrati nell’ambiente, regalano il piacere di dormire circondati dal verde, con le finestre aperte e il profumo del bosco che entra nella stanza. In linea con questa filosofia, il resort ha scelto di non dotarsi di aria condizionata ma di privilegiare il comfort climatico naturale, grazie a un innovativo sistema di ricambio d’aria con scambio geotermico che sfrutta la temperatura costante del terreno per rendere gli ambienti piacevoli con un ridotto impatto energetico, nel pieno rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Ma al Pineta Nature Resort il fresco non è soltanto una questione di temperatura, quanto un’esperienza da vivere con tutti i sensi: rallentare, respirare aria pulita, ascoltare il fruscio degli alberi, riscoprire il valore del silenzio e concedersi il piacere di dormire bene, cullati dalla quiete della montagna, per risvegliarsi davvero rigenerati.

Pineta Nature Resort – Wellness & Spa ****

Via al Santuario 17, 38012

Frazione Tavon, Predaia – Val di Non (Trento)

https://www.pinetanatureresort.it/it/

info@pinetahotels.it

Tel. +39 0463 536866

Hotel Weisses Kreuz (Alta Val Venosta, Alto Adige)

Nel borgo di Burgusio, in Alta Val Venosta, l’Hotel Weisses Kreuz ****S è un rifugio Adults Only dove il fresco della montagna incontra il piacere del silenzio e del tempo ritrovato. Qui la vita rallenta: ci si sveglia con l’aria frizzante che scende dall’Ortles, si fa colazione senza fretta e si trascorrono le giornate tra panorami alpini e momenti di puro relax. L’infinity pool con vista sull’Abbazia di Monte Maria invita a lasciarsi avvolgere dalla quiete, mentre il ristorante Mamesa completa l’esperienza con una cucina che valorizza il territorio attraverso ingredienti e sapori di montagna.

Per chi ama esplorare il territorio, le opportunità non mancano. Dal centro di Burgusio parte la ciclabile della Via Claudia Augusta, ideale da percorrere in e-bike, mentre i vicini laghi di Resia e di San Valentino alla Muta regalano passeggiate panoramiche, itinerari in bicicletta e sport d’acqua. Chi preferisce il contatto più autentico con la natura può invece seguire i suggestivi Waalwege, gli antichi canali d’irrigazione trasformati in sentieri ombreggiati.

Tra questi, l’Oberwaal attraversa il bosco accompagnando ogni passo con il suono dell’acqua e il profumo del legno, trasformando una semplice camminata in un’esperienza rigenerante.

Soggiornare a Burgusio, a 1.216 metri di quota, significa riscoprire il lusso del fresco: al Weisses Kreuz la sera porta con sé una brezza frizzante che invita a vivere la montagna nella sua espressione più pura.

Hotel Weisses Kreuz – Adults Only ****S

Burgusio 82

39024 Burgusio-Malles

Tel. 0473 881307

E-Mail: info@weisseskreuz.it

Internet: www.weisseskreuz.it



Plunhof Hotel****S (Val Ridanna, Alto Adige)

Respirare a pieni polmoni, camminare tra i boschi, lasciarsi sorprendere dal silenzio delle montagne e concludere la giornata con un tuffo in una piscina panoramica in bilico tra cielo e vette. Al Plunhof Hotel****S, in Val Ridanna, l’estate ritrova il suo ritmo più autentico accompagnata da temperature piacevoli anche nei momenti più caldi della giornata. Le ore scorrono tra escursioni, passeggiate nei boschi, tour in e-bike e sentieri che conducono a cascate, malghe e panorami impressionanti, con la possibilità di raggiungere in funivia i percorsi d’alta quota senza affrontare grandi dislivelli. Al rientro, il relax continua nella nuova Sky Pool panoramica di 25 metri, sospesa sulla vallata, dove lo sguardo si perde tra il verde e le vette delle Alpi dello Stubai. A completare l’esperienza contribuiscono la Minera Acqua & Spa, ispirata alla tradizione mineraria della valle, con piscine, saune e aree relax immerse nella quiete, e le nuove suite, caratterizzate dal calore del legno e da terrazze con vasca idromassaggio privata. Il Plunhof invita a rallentare i ritmi e a vivere la montagna con tutti i sensi: respirare il profumo dei boschi, ascoltare il suono dell’acqua dei torrenti e godersi il silenzio. Merito dei 1.340 metri d’altitudine della Val Ridanna, dove l’escursione termica notturna garantisce una climatizzazione naturale anche in piena estate, rendendo superflui i sistemi artificiali. Basta aprire la finestra per riscoprire il piacere autentico e rigenerante di dormire avvolti dal fresco naturale delle Alpi. L’esperienza prosegue anche a tavola, grazie a una cucina che valorizza i sapori dell’Alto Adige con ingredienti del territorio e una selezione di vini che racconta l’identità di queste montagne.

Hotel Plunhof ****S