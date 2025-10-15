Grande successo a Milano per la giornata dedicata ai vini piacentini

Le degustazioni delle DOC piacentine e la masterclass dedicata alla mixology con le bollicine del territorio andate in scena domenica 12 ottobre al Milano Wine Marketing hanno registrato un’elevata affluenza e un largo gradimento da parte di pubblico e operatori del settore

Milano ha risposto entusiasta alla giornata dedicata alle perle enologiche dei Colli Piacentini andata in scena domenica 12 ottobre nella sede di Milano Wine Marketing. L’evento “Oh my Doc!” organizzato dal Consorzio Tutela Vini DOC Colli Piacentini nell’ambito della promozione nazionale delle produzioni di qualità del territorio ha registrato una grande affluenza da parte di wine lover e operatori del settore, interessati a provare al calice la Malvasia di Candia Aromatica, il Gutturnio, l’Ortrugo e gli altri vini capaci di coniugare bevibilità, piacevolezza ed eleganza per un’esperienza perfettamente in linea con le richieste attuali dei consumatori.

Nella prima parte della giornata i vini DOC dei Colli Piacentini sono stati proposti attraverso un walk around tasting che ha permesso al pubblico di assaggiare al calice una cinquantina di referenze, scoprendo le differenze espressive dei vitigni all’interno delle quattro vallate principali del territorio. In serata è andato in scena il seminario informativo “Le Doc dei Colli Piacentini: dal calice allo shaker”, anch’esso sold out, durante il quale le bollicine del territorio hanno dato vita a sorprendenti wine cocktail capaci di stupire per freschezza, struttura e versatilità grazie alla collaborazione con professionisti della mixology.

Ad accompagnare l’assaggio sono stati i salumi piacentini DOP per un matrimonio di sapori all’insegna dei prodotti portabandiera dell’enogastronomia locale. Ai partecipanti è stato consegnato il libro “Sorseggiando i Colli Piacentini” contenente venti ricette di cocktail d’autore preparati con i vini piacentini e abbinati a finger food realizzati dai migliori chef di Piacenza.

