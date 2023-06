Gran Canaria, una primavera all’insegna della bicicletta e del cicloturismo

L’ente del turismo di Gran Canaria è stato protagonista questa primavera di vari eventi legati al cicloturismo.

Aprile, maggio e giugno si sono rivelati mesi di promozione presenziale in fiere e manifestazioni dedicate al turismo su due ruote.

Gran Canaria riceve il Green Road Award, l’Oscar Italiano del Cicloturismo come destinazione straniera.

I primi di aprile, per secondo anno consecutivo, l’ente ha partecipato in qualità di main sponsor straniero, insieme all’associazione Gran Canaria Tri Bike Run, al Forum e alla Fiera del Cicloturismo di Bologna.

Dopo una prima edizione a Milano, la fiera si è tenuta nel capoluogo emiliano in uno spazio più grande del precedente, registrando un aumento del 30% dei visitatori.

I dati di affluenza arrivano a confermare il 3° rapporto Isnart-Legambiente presentato nella giornata inaugurale dedicata agli operatori, e da cui emerge che nel 2022 i cicloturisti in Italia sono raddoppiati rispetto al 2019, raggiungendo 9 milioni di presenze, generando un impatto economico stimato di oltre 1 miliardo di euro.

Turismo de Gran Canaria durante la Fiera è salita sul palco dei Bikeitalia Talks con l’intervento “Greening The Islands, Gran Canaria una best practice” in collaborazione con Silvia Livoni, responsabile della mobilità sostenibile di Greening The Islands, il cui vertice annuale si è tenuto a Las Palmas de Gran Canaria a febbraio 2023.

Inoltre, come main sponsor straniero è stato protagonista di diverse azioni di visibilità: un centinaio di aspiranti turisti di Gran Canaria hanno pedalato su un palco, – in sella a biciclette statiche – per le strade dell’isola grazie alla realtà virtuale. Tra essi due fortunati cicloturisti potranno soggiornare in due hotel bike friendly: l’Hotel Rural Las Longueras e l’Hotel Suite & Villas by Dunas, grazie alla collaborazione con Gran Canaria Tri Bike Run e pedalare sull’isola per una settimana. I voli di andata e ritorno, sempre per due persone, sono stati offerti da Binter, compagnia aerea delle Isole Canarie.

BIKE UP, la fiera delle biciclette elettriche tenutasi a Torino a maggio, è stato il luogo prescelto da Turismo de Gran Canaria per promuovere il cicloturismo sull’isola. Sempre in collaborazione con l’associazione Gran Canaria Tri Bike Run, per far conoscere non solo gli hotel bike friendly, ma anche le agenzie di noleggio, gli eventi sportivi che si tengono sull’isola e le meraviglie che caratterizzano questo continente in miniatura. L’evento, che si è tenuto per la prima volta nella prima capitale d’Italia, si è concluso con un bilancio d’esordio più che positivo: oltre 30.000 visitatori hanno percorso i viali ombreggiati del Parco del Valentino tra venerdì 5 e domenica 7 maggio per visitare i 66 stand presenti, tra cui i maggiori produttori di e-bike, le destinazioni turistiche come Gran Canaria, tour operator, noleggiatori ecc.

Infine, per concludere in bellezza questa stagione, Gran Canaria ha ricevuto a Cesena, il 2 giugno, Giornata Mondiale della Bicicletta, il premio per la migliore destinazione estera all’ “Oscar Italiano del Cicloturismo 2023″, diventando la prima ad ottenere questo riconoscimento al di fuori dell’Italia.

La giuria era composta da personalità di spicco del giornalismo e del ciclismo italiano, oltre a rappresentanti di aree legate a questo mondo, opinion leader , rappresentanti di associazioni attenti all’ambiente, dell’ospitalità e del turismo tra cui: Monsignore Liberio Andreatta (Fondazione FS), Antonella Baldino (Istituto Credito Sportivo), Rosalba Benedetto (Banca Ifis), Bernabò Bocca (Federalberghi), Peppone Calabrese (Programma Linea Verde Rai), Carmela Colaiacovo (Confindustria Alberghi), Antonio Dalla Venezia (FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), Diana de Marsanich (Natural Style), Piergiorgio Giacovazzo (TG2 RAI), Ivana Jelinic (ENIT), Marina Lalli (Federturismo Confindustria), Marco Mancini (Gruppo FS Italiane, Trenitailia), Giorgio Palmucci (Hotelturist), Enrico Rondoni (TG5), Guido Rubino (Cyclinside), Alessandra Schepisi (Radio 24), Antonio Ungaro (Federazione Ciclistica Italiana), Sebastiano Venneri (Legambiente) e il presidente del giurato Ludovica Casellati, ideatrice del premio, direttore di viagginbici.com e fondatrice di Luxury Bike Hotels.

La giuria ha sottolineato che l’isola è una meta privilegiata per ciclisti e cicloturisti per le ottime condizioni climatiche, la particolare orografia e per avere una vasta gamma di percorsi, servizi e infrastrutture di qualità dedicati al mondo delle due ruote.

Il giorno prima della consegna dei premi, il 2 giugno, sempre nell’ambito dell’Oscar del Cicloturismo, si è svolto un Bike Forumdedicato agli operatori l ocali durante il quale è stato presentato lo studio Ecosistema della bicicletta edizione 2023 curato da Banca Ifis, che evidenzia come nel 2022 questo settore si sia imposto come uno dei fattori incentivanti lo sviluppo dell’ecosistema italiano della bici. Nel corso del 2022 questa è stata la compagna di viaggio per 6,3 milioni di turisti in Italia, 1,9 milioni dei quali si sono dichiarati veri e propri amanti dei pedali. L’impatto economico di questa tipologia di vacanza si è concretizzata in 7,4 miliardi di euro di spesa della quale, parlando di cicloturismo vero e proprio, hanno beneficiato in particolare strutture ricettive (1,4 miliardi di euro), ristorazione (800 mln), abbigliamento (500 mln) e attività leisure (300 mln). La durata media della vacanza su due ruote è stata di 11 giorni.

L’outlook rimane positivo anche nel 2023. Il rapporto di Banca Ifis evidenzia come i ricavi dei tour operator qui attivi siano attesi in crescita del +15%.

A pesare sullo sviluppo futuro del comparto saranno però soprattutto tre tendenze: l’aumento della produzione di ebike; l’aumento delle ciclovie, richiesto dal 45% dei cicloturisti e l’aumento dell’organizzazione dei tour di gruppo, richiesti dal 71% degli stranieri.

