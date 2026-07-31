Gran Canaria scommette sul boom del turismo al femminile insieme ad Azzurra Viaggi

– Silvia Donatiello –

La destinazione entra nella programmazione del nuovo brand SinHombre, dedicato ai viaggi di gruppo per donne, e rafforza la propria presenza in uno dei segmenti più dinamici del turismo esperienziale

Il turismo al femminile continua a crescere e si conferma uno dei fenomeni più interessanti del mercato turistico internazionale. Sempre più donne scelgono infatti di partire da sole o in gruppi organizzati, privilegiando esperienze autentiche, sicurezza, benessere, contatto con la natura e con le comunità locali. Secondo una recente ricerca di Virtuoso, le prenotazioni di viaggi in solitaria da parte delle donne sono aumentate del 71% rispetto al 2019, mentre il Rapporto Booking.com Travel Predictions evidenzia come le viaggiatrici siano sempre più orientate verso esperienze personalizzate, sostenibili e ad alto valore relazionale.

È in questo contesto che nasce la collaborazione tra Turismo de Gran Canaria e Azzurra Viaggi, tour operator italiano che ha scelto l’isola come una delle destinazioni protagoniste del lancio di SinHombre, il nuovo brand dedicato ai viaggi di gruppo al femminile, affiancato alla tradizionale programmazione aperta a tutti i viaggiatori.

Più che un semplice prodotto turistico, SinHombre propone una nuova filosofia di viaggio. Il progetto si basa su un manifesto che gioca sul doppio significato del nome: “Sin Hombre”, come spazio esclusivamente femminile dove condividere esperienze in un contesto di libertà, sicurezza e complicità, e “Sin Nombre”, come invito simbolico a lasciare per qualche giorno alle spalle ruoli e routine quotidiane per vivere il viaggio con uno sguardo nuovo.

La scelta di Gran Canaria non è casuale. L’isola rappresenta oggi una delle destinazioni europee più complete per chi cerca un turismo esperienziale, grazie alla combinazione di natura, attività outdoor praticabili tutto l’anno, benessere, gastronomia, cultura e un forte impegno verso la sostenibilità. Valori che coincidono con quelli del nuovo progetto e con le aspettative di un pubblico femminile sempre più orientato verso esperienze autentiche e trasformative.

La collaborazione tra Turismo de Gran Canaria e Azzurra Viaggi si svilupperà attraverso una campagna di comunicazione integrata che comprenderà attività digitali, contenuti editoriali, eventi e iniziative dedicate al trade italiano, con l’obiettivo di promuovere la destinazione sia all’interno della programmazione SinHombre sia nelle proposte di viaggio tradizionali del tour operator.

Il progetto è stato presentato ufficialmente durante il Beach Party organizzato da Azzurra Viaggi a Chioggia, evento che ha riunito clienti, partner e agenzie di viaggio. In questa occasione Turismo de Gran Canaria ha illustrato le opportunità offerte dalla destinazione e annunciato i primi itinerari dedicati all’isola, segnando l’avvio operativo della collaborazione.

Serena D’Este una delle due titolari di Azzurra Viaggi commenta: “Con SinHombre vogliamo rispondere a una domanda sempre più forte di viaggi condivisi al femminile, costruiti intorno a valori come libertà, sicurezza, autenticità e crescita personale. Gran Canaria rappresenta la destinazione ideale per inaugurare questo progetto grazie alla ricchezza delle esperienze che offre durante tutto l’anno”.

Nei prossimi mesi la campagna proseguirà con nuove azioni di comunicazione online e offline, incontri con il trade e attività promozionali finalizzate a consolidare la presenza di Gran Canaria nella programmazione di Azzurra Viaggi e a intercettare un segmento di mercato in costante crescita, sempre più orientato verso viaggi che uniscono scoperta, benessere e autenticità.